ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества

По словам Никиты Чугунова, портрет самих мошенников меняется — все чаще речь идет о подготовленных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей и в финансовых операциях. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги мошенникам, снимали наличные и отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией. Поэтому всегда нужно сохранять критическое мышление и помнить, что разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей всех накоплений.