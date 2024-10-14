Водоемы Башкирии пополнили десятки тысяч особей стерляди

— К масштабному воспроизводству краснокнижных рыб «Башнефть-Добыча» приступила в 2020 году. Сегодняшний выпуск стал по счету уже тринадцатым для нас. В частности, в реку Белую мы уже выпускаем в пятый раз краснокнижные породы стерляди. Помимо непосредственно производственной деятельности, хотелось бы, чтобы наше предприятие и мы, в частности, как специалисты, которые отвечают за охрану окружающей среды, берегли тот баланс, который есть у природы. Чтобы мы его сохраняли на протяжении многих лет, и нашим детям и внукам досталась вся красота, созданная природой, в таком же состоянии, — рассказал начальник управления обеспечения экологической безопасности предприятия «Башнефть-Добыча» Тимур Тимергалиев.