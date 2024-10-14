Водоемы Башкирии пополнили десятки тысяч особей стерляди

Posted 14 октября, 09:05
Published 14 октября, 09:05
Modified 14 октября, 09:07
Updated 14 октября, 09:07
Мальки были специально выращены и адаптированы к условиям водоемов, чтобы повысить шансы на выживаемость и рост. До места выпуска мальков перевозили на автомобилях, оборудованных специальными устройствами подачи и регулирования уровня кислорода, а также контроля температуры воды.
Все выпуски проведены при участии сотрудников отделов госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, которые определили водоемы и места для выпуска рыбы. Водные объекты подобраны, исходя из оптимальных условий для размножения и восстановления численности популяции. По словам заместителя начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства Людмилы Скворцовой, стерлядь — один из ценных видов рыб, который сам по себе восполняется тяжело.
— Время выпуска мальков обычно выбирается с мая по октябрь, пока не встал лед, а подсчет рыбы можно производить только при плюсовой температуре. Этот участок Белой (в северной части Уфы — прим ред.) мы выбрали потому, что здесь хорошая кормовая база, которая позволяет стерляди обжиться, адаптироваться к условиям реки и в скором времени уйти на зимовку в зимовальные ямы, которые находятся недалеко отсюда.
Всего «Башнефть» (входит в «Роснефть») летом-осенью текущего года выпустила в водоемы Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа 102,2 тыс. мальков стерляди, муксуна, лосося. Так, в июле работники «Башнефти» выпустили в реку Иртыш в ХМАО-Югре более 2 тыс. мальков муксуна. Партию молоди вырастили на Югорском рыбоводном заводе. Как рассказали специалисты, первые полгода уходят на стадию развития икринок, затем мальков перемещают в производственные бассейны. После перехода на активное питание рыбу располагают в искусственно созданных прудах. Правильный выпуск мальков не менее важен, чем их содержание — рыбу переправляют в водоемы по специальным желобам, чтобы максимально снизить травмоопасность и соблюсти температурный режим.
— Сейчас, в сентябре, наиболее благоприятные условия для этого сложного процесса. Потому что важно соблюдать температурный режим и множество других условий, чтобы увеличить выживаемости молоди рыбы в ее естественной среде, — отметил директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды АНК «Башнефть» Равиль Ишбердин.
— К масштабному воспроизводству краснокнижных рыб «Башнефть-Добыча» приступила в 2020 году. Сегодняшний выпуск стал по счету уже тринадцатым для нас. В частности, в реку Белую мы уже выпускаем в пятый раз краснокнижные породы стерляди. Помимо непосредственно производственной деятельности, хотелось бы, чтобы наше предприятие и мы, в частности, как специалисты, которые отвечают за охрану окружающей среды, берегли тот баланс, который есть у природы. Чтобы мы его сохраняли на протяжении многих лет, и нашим детям и внукам досталась вся красота, созданная природой, в таком же состоянии, — рассказал начальник управления обеспечения экологической безопасности предприятия «Башнефть-Добыча» Тимур Тимергалиев.
Всего за последние шесть лет в водоемы Башкортостана, Татарстана, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов башкирские нефтяники выпустили более 5 млн особей молоди стерляди, лосося, муксуна, сига и кумжа.