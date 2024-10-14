В Уфе могут рвануть батареи

Posted 14 октября, 11:00
Published 14 октября, 11:00
Modified 14 октября, 11:14
Updated 14 октября, 11:14
В рамках подготовки к зиме, 14 и 15 октября «БашРТС» проведет испытания тепловых сетей методом «температурной волны». Сообщается, что эта процедура поможет выявить «слабые места» на трубопроводах и компенсаторах, а также проверить, как хорошо теплосети справляются с температурными деформациями.
Тепловые испытания пройдут в разных районах города. Как стало известно, 14 октября проверят проспект Октября от улицы Трамвайной до остановки «Спортивной», а также улицы Российской, Рихарда Зорге, Блюхера, Комсомольской, 50 лет СССР и Бульвар Молодёжи до 21 больницы. А 15 октября в зоне тестирования окажутся Сипайлово, Шакша, Черниковка и улица Макарова.
В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Это необходимо для выявления возможных утечек. Их местами могут оказаться и радиаторы отопления в квартирах уфимцев.
— Важно отметить, что испытания не повлияют на размер платы за отопление, — сообщают в администрации Октябрьского района.
Как ранее сообщал Mkset, жители многоквартирных домов в Уфе, столкнулись с неприятной ситуацией: несмотря на старт отопительного сезона, многие радиаторы остаются холодными.