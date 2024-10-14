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Posted 14 октября, 11:00

Published 14 октября, 11:00

Modified 14 октября, 11:14

Updated 14 октября, 11:14

Испытание систем отопления проведут в Уфе

В Уфе могут рвануть батареи

14 октября 2024, 11:00
Фото: 1MI

Испытание систем отопления проведут в Уфе

Коммунальщики готовятся к проверке тепловых сетей, сообщает в понедельник, 14 октября, администрация Октябрьского района.

В рамках подготовки к зиме, 14 и 15 октября «БашРТС» проведет испытания тепловых сетей методом «температурной волны». Сообщается, что эта процедура поможет выявить «слабые места» на трубопроводах и компенсаторах, а также проверить, как хорошо теплосети справляются с температурными деформациями.

Тепловые испытания пройдут в разных районах города. Как стало известно, 14 октября проверят проспект Октября от улицы Трамвайной до остановки «Спортивной», а также улицы Российской, Рихарда Зорге, Блюхера, Комсомольской, 50 лет СССР и Бульвар Молодёжи до 21 больницы. А 15 октября в зоне тестирования окажутся Сипайлово, Шакша, Черниковка и улица Макарова.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Это необходимо для выявления возможных утечек. Их местами могут оказаться и радиаторы отопления в квартирах уфимцев.

— Важно отметить, что испытания не повлияют на размер платы за отопление, — сообщают в администрации Октябрьского района.

Как ранее сообщал Mkset, жители многоквартирных домов в Уфе, столкнулись с неприятной ситуацией: несмотря на старт отопительного сезона, многие радиаторы остаются холодными.

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