В Уфе могут рвануть батареи

В рамках подготовки к зиме, 14 и 15 октября «БашРТС» проведет испытания тепловых сетей методом «температурной волны». Сообщается, что эта процедура поможет выявить «слабые места» на трубопроводах и компенсаторах, а также проверить, как хорошо теплосети справляются с температурными деформациями.