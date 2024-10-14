В Башкирии скончался единственный свидетель начала войны

Николай Михайлович родился 12 февраля 1921 года в селе Ишпарсово Стерлитамакского района. С юных лет он мечтал стать учителем и начал свою трудовую карьеру в родной школе. Однако его планы нарушила война: в мае 1941 года его призвали в армию, и вскоре он оказался под Брестом в танковых войсках. Николай Ефимов стал единственным участником Великой Отечественной войны в городе, который встретил её 22 июня 1941 года.