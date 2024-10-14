В Башкирии скончался единственный свидетель начала войны

Posted 14 октября, 06:25
Published 14 октября, 06:25
Modified 14 октября, 11:27
Updated 14 октября, 11:27
Николай Михайлович родился 12 февраля 1921 года в селе Ишпарсово Стерлитамакского района. С юных лет он мечтал стать учителем и начал свою трудовую карьеру в родной школе. Однако его планы нарушила война: в мае 1941 года его призвали в армию, и вскоре он оказался под Брестом в танковых войсках. Николай Ефимов стал единственным участником Великой Отечественной войны в городе, который встретил её 22 июня 1941 года.
На фронте Николай прошёл через множество испытаний. После ранения он стал партизаном и участвовал в диверсионных рейдах по тылам врага. Его путь продолжался через госпитали и стрелковые полки, пока он не дошёл до Прибалтики. За свою отвагу он был награждён орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени, а также множеством медалей.
После окончания войны Николай вернулся к преподаванию и продолжил свою карьеру в образовании. Он окончил два института и занял должности завуча и директора школы. В личной жизни ему повезло: вместе с супругой Ниной Кондратьевной они воспитали восемь детей.
Как ранее сообщал Mkset, в ходе СВО летальное ранение получил уроженец башкирской столицы Самвел Енокян. Указом Президента России Владимира Путина Самвел был посмертно награждён Орденом Мужества.