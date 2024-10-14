Уксус творит чудеса с вашим бельем: это скрывали от вас производители кондиционеров

На самом деле, уксус издавна известен своими полезными свойствами, и его использование в быту не ограничивается только кулинарией. Он может стать вашим лучшим другом в уходе за вещами. При добавлении двух столовых ложек средства в отсек для полоскания, вы не только смягчите ткани, но и избавитесь от серости белья. Подобный метод давно используют опытные хозяйки, и их опыт подтверждает: запах уксуса исчезает, оставляя только ощущение чистоты.