«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи

О конкретных образовательных учреждениях в релизе СК не говорится. По данным Mkset, речь идёт о школе №141 в микрорайоне Сипайлово. Ранее Telegram-канал «Честный репортаж» публиковал аудиозапись, на которой якобы записан голос учительницы одного из начальных классов. На ней, по утверждениям портала, слышно, как педагог повышает голос на детей и срывается на них, не стесняясь сравнивать учеников с «курицами» и стуча по столам.