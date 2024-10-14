«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи

Posted 14 октября, 17:06
Published 14 октября, 17:06
Modified 14 октября, 17:13
Updated 14 октября, 17:13
О конкретных образовательных учреждениях в релизе СК не говорится. По данным Mkset, речь идёт о школе №141 в микрорайоне Сипайлово. Ранее Telegram-канал «Честный репортаж» публиковал аудиозапись, на которой якобы записан голос учительницы одного из начальных классов. На ней, по утверждениям портала, слышно, как педагог повышает голос на детей и срывается на них, не стесняясь сравнивать учеников с «курицами» и стуча по столам.
Одна из родительниц в интервью журналистам заявляла, что её ребёнок из-за строгости классного руководителя перестал посещать школу — эту информацию также намерен проверить Следственный комитет. Сейчас правоохранители опрашивают персонал школы и родителей.
Ранее Mkset сообщал о том, что Давлекановском районе Башкирии под суд пошёл директор местной школы за поборы с подчинённых.