Самая длительная DDoS-атака в августе велась на ИТ-компанию Приволжского ФО

Posted 14 октября, 07:30
Published 14 октября, 07:30
Modified 14 октября, 07:32
Updated 14 октября, 07:32
За этот период отразили кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же с июля по сентябрь 2024 провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тысячи 400 атак.
Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в третьем квартале 2024 года показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре — на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложностиза третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ- организаций. Самая длительная из зафиксированных в августе DDoS-атак (16 часов 57 минут) велась на ИТ-компанию Приволжского ФО.*
Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост — в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.
— Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS — атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона, — отметил технический руководитель направления защиты от DDoS — атаккомпании МТС RED Дмитрий Монахов.
*Данные предоставлены Компанией МТС RED (ООО «Серенитисайбер секьюрити»).