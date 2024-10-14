Самая длительная DDoS-атака в августе велась на ИТ-компанию Приволжского ФО

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в третьем квартале 2024 года показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре — на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложностиза третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ- организаций. Самая длительная из зафиксированных в августе DDoS-атак (16 часов 57 минут) велась на ИТ-компанию Приволжского ФО.*