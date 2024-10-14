Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»

Хабиров также охарактеризовал трамваи как «хороший, экологичный вид трнаспорта», однако признал, что качество как самих вагонов так и железнодорожных путей в Уфе оставляет желать лучшего. Со слов главы Башкирии, только в южной части города отремонтировать предстоит порядка 8,1 тыс. погонных метров дороги — деньги на эти цели будут выделяться преимущественно из бюджета Уфы.