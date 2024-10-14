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Posted 14 октября, 14:51

Published 14 октября, 14:51

Modified 14 октября, 14:58

Updated 14 октября, 14:58

Уфа получит 69 трамваев из столицы

Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»

14 октября 2024, 14:51
Фото: глава Башкирии и мэр Москвы в июне 2024 года. пресс-служба главы РБ

Уфа получит 69 трамваев из столицы

Сюжет
Экология
Из Москвы в столицу Башкирии передадут 69 подержанных трамваев — об этом на своих ресурсах отчитался глава региона Радий Хабиров в понедельник, 14 октября.

Как указал руководитель Республики, вагоны «хорошо показали себя», из чего ясно следует, что трамваи уже использовались на железных дорогах столицы государства. Отметим, что Уфа и ранее получала аналогичные «подарки» из Москвы. Так, очередной столичный трамвай прибыл в Башкирию 10 октября — его отправили на маршрут №5.

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Хабиров также охарактеризовал трамваи как «хороший, экологичный вид трнаспорта», однако признал, что качество как самих вагонов так и железнодорожных путей в Уфе оставляет желать лучшего. Со слов главы Башкирии, только в южной части города отремонтировать предстоит порядка 8,1 тыс. погонных метров дороги — деньги на эти цели будут выделяться преимущественно из бюджета Уфы.

— Вопрос начнём решать за счёт средств города, республика тоже поможет. Завершить эту работу планируем в 2027 году, — написал Хабиров. — То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно.
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