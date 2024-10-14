Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»

Posted 14 октября, 14:51
Published 14 октября, 14:51
Modified 14 октября, 14:58
Updated 14 октября, 14:58
Как указал руководитель Республики, вагоны «хорошо показали себя», из чего ясно следует, что трамваи уже использовались на железных дорогах столицы государства. Отметим, что Уфа и ранее получала аналогичные «подарки» из Москвы. Так, очередной столичный трамвай прибыл в Башкирию 10 октября — его отправили на маршрут №5.
Хабиров также охарактеризовал трамваи как «хороший, экологичный вид трнаспорта», однако признал, что качество как самих вагонов так и железнодорожных путей в Уфе оставляет желать лучшего. Со слов главы Башкирии, только в южной части города отремонтировать предстоит порядка 8,1 тыс. погонных метров дороги — деньги на эти цели будут выделяться преимущественно из бюджета Уфы.
— Вопрос начнём решать за счёт средств города, республика тоже поможет. Завершить эту работу планируем в 2027 году, — написал Хабиров. — То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно.