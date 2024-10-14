Путин вынес решение по Хабирову

Posted 14 октября, 04:30
Published 14 октября, 04:30
Modified 14 октября, 11:29
Updated 14 октября, 11:29
Одним из центральных событий форума «Россия — спортивная держава»(3+), который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе, станет заседание Совета. На нем планируется обсудить комплексный подход к развитию отрасли, уделяя особое внимание реализации государственной программы по массовому спорту и повышению соревновательной активности.
В обновленный состав Совета вошел глава Башкирии Радий Хабиров, а также другие влиятельные фигуры, такие как Олег Белозеров — глава РЖД и президент объединенной Федерации гимнастики, Владимир Потанин — председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, а также губернаторы ряда регионов.
— С учетом нового состава совета на форуме ожидаются свежие идеи и предложения по развитию и продвижению спорта в стране, — сообщает пресс-служба форума.
Как ранее сообщал Mkset, Владимир Путин посетит столицу Башкортостана для участия в форуме. В 2024 году форум пройдет на территории Дворца борьбы.