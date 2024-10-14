Путин вынес решение по Хабирову

Одним из центральных событий форума «Россия — спортивная держава»(3+), который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе, станет заседание Совета. На нем планируется обсудить комплексный подход к развитию отрасли, уделяя особое внимание реализации государственной программы по массовому спорту и повышению соревновательной активности.