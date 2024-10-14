Проблему лишнего веса в РФ помогут решить современные препараты

Участники мероприятия сошлись во мнении, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимое заболевание. Ведущие эндокринологи обсуждали стратегии решения этой проблемы и ознакомились с актуальными трендами на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно изменений в образе жизни; необходимо и активное медикаментозное вмешательство, которое поможет снизить вес и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.