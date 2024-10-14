Проблему лишнего веса в РФ помогут решить современные препараты

Posted 14 октября, 08:24
Published 14 октября, 08:24
Modified 14 октября, 08:24
Updated 14 октября, 08:24
На конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрались специалисты по диагностике и лечению ожирения, среди которых были как российские ученые, так и эксперты из Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, пишет inkazan.ru.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимое заболевание. Ведущие эндокринологи обсуждали стратегии решения этой проблемы и ознакомились с актуальными трендами на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно изменений в образе жизни; необходимо и активное медикаментозное вмешательство, которое поможет снизить вес и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
В связи с этим она отметила новый препарат «Велгия», который недавно выпустила российская фармацевтическая компания «Промомед» на основе семаглутида для терапии ожирения.
На конгрессе также состоялось заседание секции, посвященное вопросам сохранения и восстановления метаболического здоровья россиян при участии компании «Промомед».