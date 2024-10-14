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Posted 14 октября, 08:24

Published 14 октября, 08:24

Modified 14 октября, 08:24

Updated 14 октября, 08:24

Проблему лишнего веса в РФ помогут решить современные препараты

Проблему лишнего веса в РФ помогут решить современные препараты

14 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI
В начале октября в Москве в Национальном медико-исследовательском центре эндокринологии Минздрава России прошел международный конгресс, где участники рассмотрели глобальную проблему избыточного веса и пути ее решения.

На конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрались специалисты по диагностике и лечению ожирения, среди которых были как российские ученые, так и эксперты из Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, пишет inkazan.ru.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимое заболевание. Ведущие эндокринологи обсуждали стратегии решения этой проблемы и ознакомились с актуальными трендами на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно изменений в образе жизни; необходимо и активное медикаментозное вмешательство, которое поможет снизить вес и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В связи с этим она отметила новый препарат «Велгия», который недавно выпустила российская фармацевтическая компания «Промомед» на основе семаглутида для терапии ожирения.

На конгрессе также состоялось заседание секции, посвященное вопросам сохранения и восстановления метаболического здоровья россиян при участии компании «Промомед».

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