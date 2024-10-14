Полиция устроила стрельбу в Башкирии

Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший хулиган получил ранение.