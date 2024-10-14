Полиция устроила стрельбу в Башкирии

Posted 14 октября, 20:22
Published 14 октября, 20:22
Modified 14 октября, 20:30
Updated 14 октября, 20:30
⚡В г. Стерлитамаке полицейскими пресечены противоправные действия злоумышленника
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на стражей порядка.
Вечером 14 октября 2024 года в дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку поступило сообщение от работников одного из торговых центров города. Сотрудники жаловались на буйного хулигана.
Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший хулиган получил ранение.
— Сейчас сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия, — сообщает МВД по Республике Башкортостан.