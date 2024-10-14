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Posted 14 октября, 20:22

Published 14 октября, 20:22

Modified 14 октября, 20:30

Updated 14 октября, 20:30

Полиция выстрелом остановила хулигана в Стерлитамаке

Полиция устроила стрельбу в Башкирии

14 октября 2024, 20:22
Фото: mkset.ru

Полиция выстрелом остановила хулигана в Стерлитамаке

Хулиганивший мужчина забрался на крышу торгового центра и бросился на стражей порядка с ножом вечером в понедельник, 14 октября, сообщает МВД Республики Башкортостан.

⚡В г. Стерлитамаке полицейскими пресечены противоправные действия злоумышленника

 

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на стражей порядка.

 

Вечером 14 октября 2024 года в дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку поступило сообщение от работников одного из торговых центров города. Сотрудники жаловались на буйного хулигана.

Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший хулиган получил ранение.

— Сейчас сотруднику и задержанному оказывается медицинская помощь. Устанавливаются личность злоумышленника и обстоятельства происшествия, — сообщает МВД по Республике Башкортостан.

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