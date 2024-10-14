Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?

Многие считают Абзаково местом для горнолыжников и сноубордистов, но даже если вы не катаетесь развлечений для взрослых и детей здесь достаточно: аквапарк, зоопарк, боулинг, биллиард, катание на тюбингах и катание на зимних картингах, детские площадки, «Хаски-город» и многое другое. Бюджетным такой вид отдыха назвать нельзя. Да и цены на даты от 31 декабря по 7 января гостиницы при горнолыжных курортах накручивают в 3 раза.