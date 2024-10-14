Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Ночью 14 октября в селе Ауструм случился пожар, который безжалостно уничтожил баню и дом, где проживала семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. На место происшествия оперативно прибыли пожарные Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники МЧС России, которые сделали все возможное, чтобы потушить огонь.