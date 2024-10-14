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Posted 14 октября, 09:32

Published 14 октября, 09:32

Modified 14 октября, 11:18

Updated 14 октября, 11:18

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

14 октября 2024, 09:32
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сюжет
Дети
В Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой, сообщает в понедельник, 14 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

Ночью 14 октября в селе Ауструм случился пожар, который безжалостно уничтожил баню и дом, где проживала семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. На место происшествия оперативно прибыли пожарные Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники МЧС России, которые сделали все возможное, чтобы потушить огонь.

Как стало известно, никто не пострадал — семья успела эвакуироваться и была размещена у родственников. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются.

— По статистике ежедневно 80% пожаров происходит именно в жилых домах, — сообщают спасатели.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в доме по Ладыгина, 13/1 в результате хлопка газовоздушной смеси прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием.

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
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