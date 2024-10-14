Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Posted 14 октября, 09:32
Published 14 октября, 09:32
Modified 14 октября, 11:18
Updated 14 октября, 11:18
Ночью 14 октября в селе Ауструм случился пожар, который безжалостно уничтожил баню и дом, где проживала семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. На место происшествия оперативно прибыли пожарные Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники МЧС России, которые сделали все возможное, чтобы потушить огонь.
Как стало известно, никто не пострадал — семья успела эвакуироваться и была размещена у родственников. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются.
— По статистике ежедневно 80% пожаров происходит именно в жилых домах, — сообщают спасатели.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в доме по Ладыгина, 13/1 в результате хлопка газовоздушной смеси прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием.