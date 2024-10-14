Квадроцикл разбился под Уфой

Posted 14 октября, 07:14
Published 14 октября, 07:14
Modified 14 октября, 11:24
Updated 14 октября, 11:24
Как стало известно, 13 октября, в четвертом часу утра, когда большинство людей сладко спали, 40-летний водитель квадроцикла решил устроить себе небольшое приключение. Он вместе с пассажирами мчался по автодороге Уфа-Оренбург в сторону аэропорта. В итоге мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Квадроцикл опрокинулся, в следствии чего водитель оказался в больнице с травмами. Два его пассажира, к счастью, отделались легкими ушибами и вскоре покинули медицинское учреждение.
В ведомстве сообщили, что у водителя квадроцикла взяли анализ на этанол — стандартная процедура для выяснения, не был ли он под воздействием алкоголя во время своего «ночного ралли».
Также в субботу, 12 октября, примерно в 14:35, на Затонском шоссе произошел еще один инцидент. Как стало известно, 53-летний водитель автомобиля «Киа Рио» оказался не слишком внимательным и врезался в стоящий на дороге «Опель Астра». После этого его машина также врезалась в металлическое ограждение. В результате этого столкновения 36-летняя пассажирка «Киа» получила несколько травм и обратилась за медицинской помощью, но вскоре тоже была отпущена.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 34-летний водитель грузовика ГАЗ сбил 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.