Квадроцикл разбился под Уфой

Также в субботу, 12 октября, примерно в 14:35, на Затонском шоссе произошел еще один инцидент. Как стало известно, 53-летний водитель автомобиля «Киа Рио» оказался не слишком внимательным и врезался в стоящий на дороге «Опель Астра». После этого его машина также врезалась в металлическое ограждение. В результате этого столкновения 36-летняя пассажирка «Киа» получила несколько травм и обратилась за медицинской помощью, но вскоре тоже была отпущена.