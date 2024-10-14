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Posted 14 октября, 07:14

Published 14 октября, 07:14

Modified 14 октября, 11:24

Updated 14 октября, 11:24

Квадроцикл разбился под Уфой

Квадроцикл разбился под Уфой

14 октября 2024, 07:14
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Неудачная ночная прогулка закончилась в больнице, сообщает в понедельник, 14 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, 13 октября, в четвертом часу утра, когда большинство людей сладко спали, 40-летний водитель квадроцикла решил устроить себе небольшое приключение. Он вместе с пассажирами мчался по автодороге Уфа-Оренбург в сторону аэропорта. В итоге мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Квадроцикл опрокинулся, в следствии чего водитель оказался в больнице с травмами. Два его пассажира, к счастью, отделались легкими ушибами и вскоре покинули медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В ведомстве сообщили, что у водителя квадроцикла взяли анализ на этанол — стандартная процедура для выяснения, не был ли он под воздействием алкоголя во время своего «ночного ралли».

Также в субботу, 12 октября, примерно в 14:35, на Затонском шоссе произошел еще один инцидент. Как стало известно, 53-летний водитель автомобиля «Киа Рио» оказался не слишком внимательным и врезался в стоящий на дороге «Опель Астра». После этого его машина также врезалась в металлическое ограждение. В результате этого столкновения 36-летняя пассажирка «Киа» получила несколько травм и обратилась за медицинской помощью, но вскоре тоже была отпущена.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 34-летний водитель грузовика ГАЗ сбил 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.

Грузовик сбил ребёнка в Уфе
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