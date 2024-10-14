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Posted 14 октября, 04:55

Published 14 октября, 04:55

Modified 14 октября, 11:29

Updated 14 октября, 11:29

Кому в Уфе платят по ₽200000

Кому в Уфе платят по ₽200000

14 октября 2024, 04:55
Фото: 1MI
Служба занятости населения Республики Башкортостан опубликовала в понедельник, 14 октября, свежий список актуальных вакансий.

На первом месте по зарплате — электросварщики ручной сварки с доходом от 150 000 до 220 000 рублей. Вакантных мест для этой профессии — 10. Также востребованы водители автомобилей, которые могут рассчитывать на зарплату от 140 000 до 200 000 рублей, с аналогичным количеством вакансий.

Не менее интересные предложения ждут каменщиков: их зарплата колеблется от 170 000 до 200 000 рублей, а количество вакантных мест составляет 20. Монтажники оборудования предприятий строительных материалов также могут рассчитывать на достойное вознаграждение — от 100 000 до 200 000 рублей, при этом открыто целых 40 вакансий.

— Сейчас на рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированные рабочие специальности. Работодатели готовы предлагать конкурентоспособные зарплаты, чтобы привлечь специалистов, — комментирует эксперт в области трудоустройства.
Башкирия рухнула на рынке труда
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Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан сдал несколько позиций в рейтинге субъектов РФ по «перспективности трудоустройства».

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