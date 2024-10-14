Кому в Уфе платят по ₽200000

На первом месте по зарплате — электросварщики ручной сварки с доходом от 150 000 до 220 000 рублей. Вакантных мест для этой профессии — 10. Также востребованы водители автомобилей, которые могут рассчитывать на зарплату от 140 000 до 200 000 рублей, с аналогичным количеством вакансий.