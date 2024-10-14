Кому в Уфе платят по ₽200000

Posted 14 октября, 04:55
Published 14 октября, 04:55
Modified 14 октября, 11:29
Updated 14 октября, 11:29
На первом месте по зарплате — электросварщики ручной сварки с доходом от 150 000 до 220 000 рублей. Вакантных мест для этой профессии — 10. Также востребованы водители автомобилей, которые могут рассчитывать на зарплату от 140 000 до 200 000 рублей, с аналогичным количеством вакансий.
Не менее интересные предложения ждут каменщиков: их зарплата колеблется от 170 000 до 200 000 рублей, а количество вакантных мест составляет 20. Монтажники оборудования предприятий строительных материалов также могут рассчитывать на достойное вознаграждение — от 100 000 до 200 000 рублей, при этом открыто целых 40 вакансий.
— Сейчас на рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированные рабочие специальности. Работодатели готовы предлагать конкурентоспособные зарплаты, чтобы привлечь специалистов, — комментирует эксперт в области трудоустройства.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан сдал несколько позиций в рейтинге субъектов РФ по «перспективности трудоустройства».