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Posted 14 октября, 08:45

Published 14 октября, 08:45

Modified 14 октября, 08:46

Updated 14 октября, 08:46

Компания Илона Маска представила робота-гуманоида Optimus Gen 2

Компания Илона Маска представила робота-гуманоида Optimus Gen 2

14 октября 2024, 08:45
Фото: Tesla
Компания Tesla устроила мероприятие We, Robot и презентовала свои новинки в студии Warner Bros. Основатель компании Илон Маск рассказал о беспилотном такси и роботе-гуманоиде Optimus Gen 2.

Во время презентации Маск покинул кинозал и сел в ожидающее его беспилотное такси Cybercab. Для демонстрации очередной новинки он вывел на сцену группу роботов-гуманоидов, заметив в шутку, что вскоре такие роботы будут среди нас, передает newkhakasiya.online.

Роботы угощали гостей напитками и развлекали их своими неуклюжими танцами. По словам Маска, эти роботы могут выполнять такие задачи, как выгул собак, поддержание порядка на придомовой территории и даже уход за детьми. Маск подчеркнул, что новые разработки будут доступны широкой аудитории, и с их помощью капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.

Стоимость одного робота, по словам Маска, будет составлять примерно 20 — 30 тысяч долларов, а новое беспилотное такси обойдется в около 60 тысяч долларов.

#Общество
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