Компания Илона Маска представила робота-гуманоида Optimus Gen 2

Posted 14 октября, 08:45
Published 14 октября, 08:45
Modified 14 октября, 08:46
Updated 14 октября, 08:46
Во время презентации Маск покинул кинозал и сел в ожидающее его беспилотное такси Cybercab. Для демонстрации очередной новинки он вывел на сцену группу роботов-гуманоидов, заметив в шутку, что вскоре такие роботы будут среди нас, передает newkhakasiya.online.
Роботы угощали гостей напитками и развлекали их своими неуклюжими танцами. По словам Маска, эти роботы могут выполнять такие задачи, как выгул собак, поддержание порядка на придомовой территории и даже уход за детьми. Маск подчеркнул, что новые разработки будут доступны широкой аудитории, и с их помощью капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.
Стоимость одного робота, по словам Маска, будет составлять примерно 20 — 30 тысяч долларов, а новое беспилотное такси обойдется в около 60 тысяч долларов.