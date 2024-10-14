Компания Илона Маска представила робота-гуманоида Optimus Gen 2

Роботы угощали гостей напитками и развлекали их своими неуклюжими танцами. По словам Маска, эти роботы могут выполнять такие задачи, как выгул собак, поддержание порядка на придомовой территории и даже уход за детьми. Маск подчеркнул, что новые разработки будут доступны широкой аудитории, и с их помощью капитализация компании может достичь 25 триллионов долларов.