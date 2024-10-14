Комиссия: Кондиционеры в автобусах Нижневартовска исправны

В 2024 году в Нижневартовске на рынок пассажирских автобусных перевозок вышла компания «Домтрансавто». В соответствии с госконтрактом перевозчик оснастил свои автобусы марки «ЛИАЗ» кондиционерами. Исправность работы оборудования подтверждена комиссией, включающей представителей власти и компании «АвтоМАЗ». Для «Домтрансавто» Нижневартовск является не первым городом, где она участвует в транспортной реформе. Ранее компания активно работала над улучшением пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге. Вводя в эксплуатацию новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик сумел вдвое сократить интервалы движения в часы пик. Кроме того, после значительного повышения зарплат в компании достигнута полная укомплектованность водительским составом.