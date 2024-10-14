Комиссия: Кондиционеры в автобусах Нижневартовска исправны

Posted 14 октября, 14:54
Published 14 октября, 14:54
Modified 14 октября, 14:56
Updated 14 октября, 14:56
Целью инспекции было удостовериться в наличии и работоспособности кондиционеров в транспортных средствах. Результаты проверки подтвердили, что системы охлаждения в новых автобусах ЛИАЗ работают без сбоев.
Власти Югры заключили госконтракт с компанией «АвтоМАЗ» на поставку около 200 автобусов. Процесс проверки и приемки новых транспортных средств проходил с конца сентября по начало октября 2024 года. Особое внимание уделялось проверке систем кондиционирования и их способности обеспечивать подачу холодного воздуха в салон, передает muksun.fm.
Тем временем двое региональных чиновников были арестованы по обвинению в мошенничестве. Следствие предполагает, что они присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку автобусов с кондиционерами, однако на деле приобрели транспорт без них. Тем не менее результаты комиссии опровергают эти обвинения.
В 2024 году в Нижневартовске на рынок пассажирских автобусных перевозок вышла компания «Домтрансавто». В соответствии с госконтрактом перевозчик оснастил свои автобусы марки «ЛИАЗ» кондиционерами. Исправность работы оборудования подтверждена комиссией, включающей представителей власти и компании «АвтоМАЗ». Для «Домтрансавто» Нижневартовск является не первым городом, где она участвует в транспортной реформе. Ранее компания активно работала над улучшением пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге. Вводя в эксплуатацию новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик сумел вдвое сократить интервалы движения в часы пик. Кроме того, после значительного повышения зарплат в компании достигнута полная укомплектованность водительским составом.
Стремясь повысить комфорт и привлекательность перевозок, «Домтрансавто» организует розыгрыши бесплатных проездных и внедряет современные платежные системы, способствуя цифровизации транспортной инфраструктуры в регионах России.