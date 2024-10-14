Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты

Как считает юрист, с этой точки зрения самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году могут быть июль и октябрь — именно в это время в производственном календаре больше всего рабочих дней. Кроме того, выгодно отпуск можно взять в апреле, сентябре и декабре.