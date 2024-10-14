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Posted 14 октября, 15:50

Published 14 октября, 15:50

Modified 14 октября, 16:51

Updated 14 октября, 16:51

Уфимцы выбрали идеальные даты для отпуска

Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты

14 октября 2024, 15:50
Фото: mkset.ru

Уфимцы выбрали идеальные даты для отпуска

Очередной сезон отпусков подошёл к концу — многие россияне уже начали думать над составлением графика на следующий год. Рассказываем. как можно подобрать время для отдыха с максимальной выгодой.

Напомним, в 2025 году правительство России предусмотрело 118 выходных. Ряд праздников, совпадающих с обычными нерабочими днями, будут перенесены. Учтя такие даты, можно обратить на них внимание и получить более высокие отпускные выплаты.

— Нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты, — отметила юрист портала HeadHunter Ольга Владимирова.

Как считает юрист, с этой точки зрения самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году могут быть июль и октябрь — именно в это время в производственном календаре больше всего рабочих дней. Кроме того, выгодно отпуск можно взять в апреле, сентябре и декабре.

Согласно опросам сервиса SuperJob, свои отпуска на 2025 год начали планировать как минимум 75% жителей Уфы. Половина уфимцев намерена уходить на заслуженный отдых летом, лишь 10% — весной. Осень в качестве времени для отпуска выбрали 9% горожан, лишь 6% предпочли зиму. Кроме того, каждый десятый уфимец не имеет предпочтений касательно времени года — такие горожане готовы отдыхать по составленному работодателем графику.

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Ранее Mkset изучал предложения для туристов, планирующих отпуск осенью 2024 года — редакция выяснила, куда можно отправиться с бюджетом в ₽50 тысяч.

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