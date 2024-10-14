Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты

Posted 14 октября, 15:50
Published 14 октября, 15:50
Modified 14 октября, 16:51
Updated 14 октября, 16:51
Напомним, в 2025 году правительство России предусмотрело 118 выходных. Ряд праздников, совпадающих с обычными нерабочими днями, будут перенесены. Учтя такие даты, можно обратить на них внимание и получить более высокие отпускные выплаты.
— Нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты, — отметила юрист портала HeadHunter Ольга Владимирова.
Как считает юрист, с этой точки зрения самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году могут быть июль и октябрь — именно в это время в производственном календаре больше всего рабочих дней. Кроме того, выгодно отпуск можно взять в апреле, сентябре и декабре.
Согласно опросам сервиса SuperJob, свои отпуска на 2025 год начали планировать как минимум 75% жителей Уфы. Половина уфимцев намерена уходить на заслуженный отдых летом, лишь 10% — весной. Осень в качестве времени для отпуска выбрали 9% горожан, лишь 6% предпочли зиму. Кроме того, каждый десятый уфимец не имеет предпочтений касательно времени года — такие горожане готовы отдыхать по составленному работодателем графику.
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