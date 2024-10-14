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Posted 14 октября, 12:55

Published 14 октября, 12:55

Modified 14 октября, 12:55

Updated 14 октября, 12:55

Буцаев: Гости РЭФ за 3 дня изготовили 1,1 тыс. сувениров в мастерской переработки

Буцаев: Гости РЭФ за 3 дня изготовили 1,1 тыс. сувениров в мастерской переработки

14 октября 2024, 12:55
Фото: reo.ru
В мастерской переработки «Зеленый фургон», которая в течение трех дней работала на площадке Российского экологического форума, было изготовлено 1100 сувениров из измельченного пластика — брелоков, карабинов и значков.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, «Зеленый фургон» на колесах вмещает полный цикл переработки пластиковых отходов. На базе мастерской проводится более десяти мастер-классов. За 2023 год фургон работал на 18 мероприятиях. Мастерскую посетили более тридцати восьми тысяч человек, из которых многие — взрослые. В этом году фургон посетил РЭФ. В течение трех дней гости форума измельчили примерно двести килограммов пластиковых крышечек и изготовили из полученного сырья примерно 1100 сувенирных изделий.

Измельченные крышечки из пластика будут использованы в качестве вторичного сырья при изготовлении мебели, передает 56orb.ru.

В первый день РЭФ, то есть в молодежный день, было изготовлено примерно шестьсот экосувениров. Также участники переработали на велошредерах 150 килограммов крышечек. В течение остальных двух дней форума гости изготовили пятьсот сувениров и измельчили еще 50 килограммов крышечек.

РЭФ проходил 7 — 9 октября 2024 года в Московской области. Событие включало молодежный день и деловую программу. На сайте РЭО размещена подробная информация о прошедшем мероприятии. Форум прошел при поддержке РЭО, Правительства РФ и Минприроды России.

Напомним, РЭО был учрежден в 2019 году по указу президента РФ. Главная цель организации — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. В соответствии с национальной целью развития страны, установленной Указом президента России от 07.05.2024 № 309, нужно выполнить ряд показателей, связанных с построением циркулярной экономики. Так, к 2030 году необходимо достичь сортировки мусора в 100-процентном объеме, а также сократить наполовину количество отходов, отправляемых для захоронения на мусорные полигоны. Наряду с этим нужно достичь вовлечения в хозяйственный оборот 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

#Общество
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