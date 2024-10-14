Буцаев: Гости РЭФ за 3 дня изготовили 1,1 тыс. сувениров в мастерской переработки

Напомним, РЭО был учрежден в 2019 году по указу президента РФ. Главная цель организации — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. В соответствии с национальной целью развития страны, установленной Указом президента России от 07.05.2024 № 309, нужно выполнить ряд показателей, связанных с построением циркулярной экономики. Так, к 2030 году необходимо достичь сортировки мусора в 100-процентном объеме, а также сократить наполовину количество отходов, отправляемых для захоронения на мусорные полигоны. Наряду с этим нужно достичь вовлечения в хозяйственный оборот 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.