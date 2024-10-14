Болеет каждый второй: грипп стал косить жителей Башкирии

Бады не требуют сертификации. Производителю достаточно получить свидетельство о том, что его продукция безопасна и не причинит вред здоровью. Что содержится внутри этой красивой баночки точно неизвестно. Прежде чем поверить заманчивым предложениям вылечить все болезни волшебной таблеткой от представителей сетевого маркетинга, задайте себе вопрос. О чем они на самом деле думают о вашем здоровье или о собственной прибыли? Если бы тот или иной «чудо продукт» лечит все на свете, почему официальная медицина его не использует?