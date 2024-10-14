Болеет каждый второй: грипп стал косить жителей Башкирии

Posted 14 октября, 05:19
Published 14 октября, 05:19
Modified 14 октября, 06:06
Updated 14 октября, 06:06
Каждую осень и весну люди сталкиваются с гриппом и ОРВИ. Практика показывает, что осложнения после сезонных болезней бывают не менее тяжелые, чем при ковиде.
Многие считают, что причина простуды низкая температура воздуха или сквозняки. На самом деле ее вызывают вирусы, потому заболевание и называется острой респираторной вирусной инфекцией.
Возбудители инфекционных респираторных заболеваний очень заразны. Попасть в наш организм они способны через слизистые оболочки дыхательных путей.
Самый распространенный способ инфицирования — воздушно-капельный (аэрогенный). При кашле или чихании зараженного человека вирусные частицы перелетают по воздуху.
Контактно-бытовой способ заражения. Через рукопожатие с носителем инфекции непрямой через зараженные поверхности. Попав на руки, вирус легко заносится в нос, рот.
Чем опасен грипп
Кроме COVID, грипп является самым опасным возбудителем острых инфекций. От других респираторных отличается высокой вирулентностью (способностью быстро распространять инфекционный процесс) и вызывает тяжелые осложнения — вплоть до смертельных исходов.
Наиболее уязвленным слоям населения относятся: пожилые люди, дети, а также люди с хроническими заболеваниями, кардиологическими и пульмонологическими патологиями.
Пожилые люди — тяжелее переносят простудные заболевания, риск осложнений пневмонией, бронхитом и другими осложнениями выше. Лечение проходит дольше.
Дети — проводят много времени в коллективах: детские сады, школы, разные секции. Один занес вирус, и через несколько дней болеет большая часть. Заболевание гриппом могут привести к осложнениям быстрее, чем у взрослых.
О том как распознать грипп рассказали на сайте Минздрава РБ.
— Грипп всегда начинается внезапно. Резко поднимется температура до 39-40 градусов, ломает тело, болит голова, першит в горле, боль при движении глазных яблок, не будет насморка и кашля. Также отличительная черта при гриппе — трудно сбить температуру. Даже после приема жаропонижающих препаратов она остается — 37-37,5 градусов. При ОРВИ картина иная — кашель, насморк, и после повышается температура. Самая эффективная профилактика гриппа — введение противогриппозной вакцины до начала эпидемического сезона. Детей прививают с 6-месячного возраста. Вакцинированные люди, даже если заболеют — переносят инфекцию без тяжелых осложнений. В период эпидемии лучше отказаться от посещения массовых мероприятий, торговых центров и других мест скопления людей, — инфекционист Альмира Марышева.
Не рискуйте здоровьем детей, не занимайтесь самолечением. С симптоматикой гриппа могут быть и более серьезные заболевания, например, менингококковая инфекция. Важно, чтобы окончательный диагноз поставил врач и ребенок получил необходимую помощь.
Мифы о лечении ОРВИ и гриппа широко распространены и могут нанести серьезный вред здоровью, мы собрали самые популярные.
Витамин С при простуде
Часто говорят: «Пей чай с лимоном, там витамин С при простуде помогает». Действительно — жидкость при болезни нужно пить, а вот витамин С не лечит простуду, более того, большие дозы всеми любимой аскорбинки, могут привести к образованию камней в почках. Витамины — должен назначать врач.
Иммуностимуляторы ускоряют процесс лечения
Модные разрекламированные иммуностимуляторы — массированная реклама по ТВ разнообразных препаратов обещают справиться с простудой за несколько дней. Данные об эффективности этих препаратов очень противоречивы. Многие эксперты утверждают, что все существующие на сегодняшний день препараты бесполезны. А пользу приносят лишь владельцам фармацевтических компаний, получающих в период эпидемии ОРВИ огромные состояния. Отзывы от тех, кто лечился иммуностимуляторами разные, есть положительные, есть отрицательные. Клинические исследования — неясны и размыты. А стоимость высокая.
БАДы как средство лечения
Бады не требуют сертификации. Производителю достаточно получить свидетельство о том, что его продукция безопасна и не причинит вред здоровью. Что содержится внутри этой красивой баночки точно неизвестно. Прежде чем поверить заманчивым предложениям вылечить все болезни волшебной таблеткой от представителей сетевого маркетинга, задайте себе вопрос. О чем они на самом деле думают о вашем здоровье или о собственной прибыли? Если бы тот или иной «чудо продукт» лечит все на свете, почему официальная медицина его не использует?
Антибиотики — при лечении гриппа и ОРВИ
Бесконтрольное потребление антибиотиков головная боль врачей. Дело в том, что они не помогают против вирусов, а при снижении иммунитета спровоцировать развитие грибковых инфекций. Только врач может назначать антибиотики. Специалист знает какой именно препарат необходим в каждом конкретном случае. При серьезном ухудшении состояния больного, если простудное заболевание осложнилось бактериальной инфекцией назначают антибиотики.
Траволечение безопасно
Безопасность лечения травами — это тоже очень распространенное заблуждение. «Я не пью лекарства. Лечусь исключительно народной медициной». Но в действительности многие всем известные привычные травы имеют различные противопоказания. Неграмотный прием трав может привести к тяжелым последствиям. Нельзя смешивать травы не имея знаний, добавлять в чай, пить длительное время. Бесконтрольное потребление могут спровоцировать или обострить проблемы со здоровьем, вызвать аллергическую реакцию, токсическое поражение печени и почек.
Если человек заболел — изоляция
Если заболели — оставайтесь дома. Не отправляйте детей в школу, детский сад — не заражайте других.
Важен постельный режим и обильное питье. Проветривайте комнату больного каждые 2-3 часа. Наиболее подходящая температуры до 24 градусов, влажность 40-60%. Выделите ему отдельную посуду. Вызовите участкового терапевта на дом.
Закаливание, полноценное питание, здоровый сон и физическая активность — необходимые составляющие для крепкого иммунитета. Соблюдая правила здорового образа жизни возможно избежать и других более серьезных заболеваний.