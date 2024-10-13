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Posted 13 октября, 15:43

Published 13 октября, 15:43

Modified 13 октября, 15:45

Updated 13 октября, 15:45

Уфимский самолет сошел с ума в небе

Уфимский самолет сошел с ума в небе

13 октября 2024, 15:43
Фото: mkset.ru
Бортовая электроника давала противоречивые показания — пилотам пришлось проявить всё свое мастерство навигации, сообщает в воскресенье, 13 октября, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

По данным ресурса, в сложную внештатную ситуацию попали пилоты авиакомпании «Ямал». «Аэробус А-320» выполнял утром в воскресенье, 13 октября, рейс из Уфы в Ноябрьск. Только-только борт набрал высоту и выровнял курс из Башкирии на Югру, как в самолете начала происходить какая-то чертовщина. Бортовая техника буквально сошла с ума. Электроника потеряла ориентир в пространстве и начала орать о том, что самолет вот-вот врежется в землю. Хотя, на самом деле, борт уверенно плыл в небо в сторону аэропорта «Ноябрьск».

Пилоты взяли управление под свой полный контроль, игнорируя истерику авионики. «Аэробус» успешно посадили в пункте назначения. Пассажиры взбесившегося самолета и не подозревали, что по всем техническим показаниям, они — разбились.

Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
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Напомним, ранее в Уфе обсудили запуск авиасообщения с Абхазией. Рейсы должны стартовать после реконструкции аэропорта Сухума.

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