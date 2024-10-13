Уфимский самолет сошел с ума в небе

По данным ресурса, в сложную внештатную ситуацию попали пилоты авиакомпании «Ямал». «Аэробус А-320» выполнял утром в воскресенье, 13 октября, рейс из Уфы в Ноябрьск. Только-только борт набрал высоту и выровнял курс из Башкирии на Югру, как в самолете начала происходить какая-то чертовщина. Бортовая техника буквально сошла с ума. Электроника потеряла ориентир в пространстве и начала орать о том, что самолет вот-вот врежется в землю. Хотя, на самом деле, борт уверенно плыл в небо в сторону аэропорта «Ноябрьск».



Пилоты взяли управление под свой полный контроль, игнорируя истерику авионики. «Аэробус» успешно посадили в пункте назначения. Пассажиры взбесившегося самолета и не подозревали, что по всем техническим показаниям, они — разбились.