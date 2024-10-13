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Posted 13 октября, 04:23

Published 13 октября, 04:23

Modified 13 октября, 07:13

Updated 13 октября, 07:13

Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»

Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»

13 октября 2024, 04:23
Фото: ТНТ
«Потомственный маг» — 24-летний уроженец башкирской столицы Никита Турчин — собирается принять участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), соответствующие анонсы появились на интернет-ресурсах телепередачи.

На шоу уфимец впервые попал ещё в 17-летнем возрасте. Тогда зрителям он запомнился, в частности, конфликтом с жюри и ведущим. Себя юноша представлял «ключником» и носил с собой связку ключей, якобы усиливавшую его «экстрасенсорные способности».

После участия в шоу Турчин стал героем публикаций в СМИ из-за странного перформанса — молодой человек в мае 2018 года перед фонтантом «Семь девушек» собрал круг из огня, после чего залез в фонтан с кувшином. Наполнив сосуд водой, Турчин вернулся в огненное кольцо и разбил вазу об асфальт. Сам «маг» объяснил, что незадолго до ритуала он испытал вещий сон, в котором некий маньяк убивает семерых уфимок — таким образом Турчин решил их спасти.

Молодой человек рассказывал и о том, что после участия в телешоу он столкнулся с буллингом. Парню, по его словам, пришлось поменять номер телефона, а также места жительства и учёбы.

О том, что Турчин может принять участие в новом телешоу — продолжении «Битвы Экстрасенсов» (16+) — Mkset сообщал ещё в 2023 году.

Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»
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Ранее Mkset рассказывал об уфимке, ставшей героиней телешоу «Беременна в 16» (16+).

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