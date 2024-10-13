Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»

После участия в шоу Турчин стал героем публикаций в СМИ из-за странного перформанса — молодой человек в мае 2018 года перед фонтантом «Семь девушек» собрал круг из огня, после чего залез в фонтан с кувшином. Наполнив сосуд водой, Турчин вернулся в огненное кольцо и разбил вазу об асфальт. Сам «маг» объяснил, что незадолго до ритуала он испытал вещий сон, в котором некий маньяк убивает семерых уфимок — таким образом Турчин решил их спасти.