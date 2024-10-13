Новогодние деревья высадили в Уфе

Posted 13 октября, 04:39
Published 13 октября, 04:39
Modified 13 октября, 07:12
Updated 13 октября, 07:12
Как поделился чиновник, в дальнейших планах властей — обустроить в парке дорожки для пеших прогулок, а также установить лавочки. Нурдавлятов пообещал, что зимой в сквере появится зимний городок с ледовыми горками и площадками для игр.
Глава администрации также рассказал о том, что число деревьев — символическое. Высаженные по периметру детского сада 12 елей символизируют месяцы, тринадцатая же в центре — Новый год.
Как сообщал Mkset, ранее в Кировском районе, напротив, снесли несколько хвойных деревьев — Нурдавлятов тогда объяснил, что ели пришли в аварийное состояние и стали представлять опасность для прохожих. Вместо них чиновник пообещал высадить новые деревья.