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Posted 13 октября, 04:39

Published 13 октября, 04:39

Modified 13 октября, 07:12

Updated 13 октября, 07:12

Новогодние деревья высадили в Уфе

Новогодние деревья высадили в Уфе

13 октября 2024, 04:39
Фото: 1MI
Уфимский сквер «Зимний лес» у детского сада №150 пополнили 13 елей — о появлении саженцев в общественном пространстве отчитался глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов на своих ресурсах в соцсетях.

Как поделился чиновник, в дальнейших планах властей — обустроить в парке дорожки для пеших прогулок, а также установить лавочки. Нурдавлятов пообещал, что зимой в сквере появится зимний городок с ледовыми горками и площадками для игр.

Глава администрации также рассказал о том, что число деревьев — символическое. Высаженные по периметру детского сада 12 елей символизируют месяцы, тринадцатая же в центре — Новый год.

Видео: Илвир Нурдавлятов / Telegram.
Уфу лишили елей
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Как сообщал Mkset, ранее в Кировском районе, напротив, снесли несколько хвойных деревьев — Нурдавлятов тогда объяснил, что ели пришли в аварийное состояние и стали представлять опасность для прохожих. Вместо них чиновник пообещал высадить новые деревья.

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