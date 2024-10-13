Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР

Posted 13 октября, 08:25
Published 13 октября, 08:25
Modified 13 октября, 16:55
Updated 13 октября, 16:55
Как рассказали спасатели, после инцидента людям дали возможность переждать устранение последствий ЧП в пункте временного размещения (ПВР) на базе гимназии №64. С жильцами уже встретились чиновники, обсудив с ними организационные моменты.
Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 произошёл взрыв бытового газа. Ударная волна выбила в подъезде окна и дверь. Два человека в результате инцидента получили травмы и попали в больницу — хозяин квартиры, пожилой мужчина, получил множественные ожоги, ещё одну женщину ранило осколками. Сейчас ведётся проверка по факту взрыва, в которую вмешалась прокуратура.
Как сообщал Mkset, часть здания школы сейчас лишена кровли крыши — в образовательном учреждении ведётся капитальный ремонт.