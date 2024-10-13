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Posted 13 октября, 08:25

Published 13 октября, 08:25

Modified 13 октября, 16:55

Updated 13 октября, 16:55

Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР

Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР

13 октября 2024, 08:25
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
В столице Башкирии жильцы дома, где произошёл взрыв, не смогли вернуться в квартиры после эвакуации из-за опасности — подробности сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Как рассказали спасатели, после инцидента людям дали возможность переждать устранение последствий ЧП в пункте временного размещения (ПВР) на базе гимназии №64. С жильцами уже встретились чиновники, обсудив с ними организационные моменты.

Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 произошёл взрыв бытового газа. Ударная волна выбила в подъезде окна и дверь. Два человека в результате инцидента получили травмы и попали в больницу — хозяин квартиры, пожилой мужчина, получил множественные ожоги, ещё одну женщину ранило осколками. Сейчас ведётся проверка по факту взрыва, в которую вмешалась прокуратура.

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Как сообщал Mkset, часть здания школы сейчас лишена кровли крыши — в образовательном учреждении ведётся капитальный ремонт.

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