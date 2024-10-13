Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР

Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 произошёл взрыв бытового газа. Ударная волна выбила в подъезде окна и дверь. Два человека в результате инцидента получили травмы и попали в больницу — хозяин квартиры, пожилой мужчина, получил множественные ожоги, ещё одну женщину ранило осколками. Сейчас ведётся проверка по факту взрыва, в которую вмешалась прокуратура.