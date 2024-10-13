Два человека пострадали при взрыве в Уфе

Posted 13 октября, 05:33
Published 13 октября, 05:33
Modified 13 октября, 07:10
Updated 13 октября, 07:10
По информации спасателей, травмы при взрыве газа в Уфе и пожаре получили два человека. Первый пострадавший — 66-летний мужчина — был доставлен на карете скорой в ожоговое отделение ГКБ №18. Кроме того, с осколочным ранением ноги в ГКБ №21 поступила 31-летняя женщина.
О состоянии пострадавших на момент публикации не сообщается. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Как сообщили в МЧС, для ликвидации последствий ЧП были привлечены 64 человека и 21 единица техники.
Напомним, утром 13 октября на Ладыгина, 13/1 прогремел взрыв бытового газа. ЧП случилось в квартире на втором этаже — в результате случившегося разгорелся пожар, в подъезде выбило входную группу и оконные рамы. Момент взрыва попал на кадры камеры видеонаблюдения.