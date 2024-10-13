Два человека пострадали при взрыве в Уфе

По информации спасателей, травмы при взрыве газа в Уфе и пожаре получили два человека. Первый пострадавший — 66-летний мужчина — был доставлен на карете скорой в ожоговое отделение ГКБ №18. Кроме того, с осколочным ранением ноги в ГКБ №21 поступила 31-летняя женщина.