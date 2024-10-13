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Posted 13 октября, 05:33

Published 13 октября, 05:33

Modified 13 октября, 07:10

Updated 13 октября, 07:10

Два человека пострадали при взрыве в Уфе

Два человека пострадали при взрыве в Уфе

13 октября 2024, 05:33
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Стало известно, кто пострадал при взрыве бытового газа в уфимской многоэтажке — с информацией о травмированных при ЧП жильцах отчиталось МЧС по Республике Башкортостан в воскресенье, 13 октября.

По информации спасателей, травмы при взрыве газа в Уфе и пожаре получили два человека. Первый пострадавший — 66-летний мужчина — был доставлен на карете скорой в ожоговое отделение ГКБ №18. Кроме того, с осколочным ранением ноги в ГКБ №21 поступила 31-летняя женщина.

О состоянии пострадавших на момент публикации не сообщается. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщили в МЧС, для ликвидации последствий ЧП были привлечены 64 человека и 21 единица техники.

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
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Напомним, утром 13 октября на Ладыгина, 13/1 прогремел взрыв бытового газа. ЧП случилось в квартире на втором этаже — в результате случившегося разгорелся пожар, в подъезде выбило входную группу и оконные рамы. Момент взрыва попал на кадры камеры видеонаблюдения.

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