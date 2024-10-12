Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта

Случай этот в селе — уже не первый. На путь противостояния с новыми технологиями местные жители встали ещё в 2021 году, однако тогда им самим пришлось прибегнуть к «дарам цивилизации» и использовать для сноса ненавистной вышки трактор. Впрочем, это — лишь одна из версий произошедшего. В СМИ встречается и информация о том, что вышка тогда «упала сама».