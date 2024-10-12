Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта

Posted 12 октября, 09:15
Published 12 октября, 09:15
Modified 13 октября, 07:31
Updated 13 октября, 07:31
Mkset разбирается, чем жителей региона так пугают вышки сотовых операторов и что на этот счёт говорят учёные.
Резонансный случай в октябре 2024 года произошёл в селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана — одна из компаний-провайдеров обнаружила свою новую вышку поваленной. Как утверждается, случившееся — якобы дело рук местных жителей. Неизвестные «борцы с прогрессом» каким-то образом открутили крепёжные болты башни, в результате вышка рухнула, задев заодно и линии электропередач.
Случай этот в селе — уже не первый. На путь противостояния с новыми технологиями местные жители встали ещё в 2021 году, однако тогда им самим пришлось прибегнуть к «дарам цивилизации» и использовать для сноса ненавистной вышки трактор. Впрочем, это — лишь одна из версий произошедшего. В СМИ встречается и информация о том, что вышка тогда «упала сама».
В начале октября противники «невидимых волн» решили «атаковать» и на другом фронте — правда, для этого им самим пришлось прибегнуть к использованию ненавистной технологии. Ряд пользователей стали заваливать личный Telegram-канал мэра Уфы Ратмира Мавлиева требованиями остановить строительство антенн в районе Дуванского бульвара и улицы Менделеева.
Местные жители утверждают, что качество связи их и так устраивает, а возведение новых базовых станций лишь добавит горожанам поводов для беспокойства.
— Мы не можем, просыпаясь, засыпая, если получится, и в течении дня наблюдать из наших окон, как на нас смотрят более десятка мощных СВЧ-антенн. Психологически будет трудно принять, <…> [что] за нашими окнами стоят мощные излучатели <…>. Это приведёт к нервным расстройствам у большинства жителей. Мы, жильцы, в целях сохранения своего здоровья требуем запретить строительство базовой станции сотовой связи по Дуванскому бульвару во избежание нанесения вреда здоровью граждан, — гласит обращение к градоначальнику.
Зачем на самом деле в Уфе и Башкирии продолжают устанавливать всё новые вышки — Mkset решил выяснить у и. о. заведующего кафедрой телекоммуникационных систем Уфимского университета науки и технологий Руслана Кутлуярова.
— Сети сотовой связи развиваются по сугубо рыночному принципу: предложение удовлетворяет спрос. Абонентам нужно, чтобы бесперебойно высокая скорость сети позволяла смотреть в высоком качестве видео со смартфона, быстро грузились фотографии и «рилсы» в соцсетях, а для этого операторам связи необходимо постоянно модернизировать свое оборудование. Специфика новых технологий такова, что обеспечение максимально доступных скоростей в стандарте 4G возможно только в относительно небольшом расстоянии от базовой станции. Поэтому базовые станции сотовой связи приходится располагать все ближе и ближе друг к другу. Логично, что и антенны при этом нет смысла ставить на высоких башнях. Именно поэтому в городах появляются все новые и новые опоры связи с антеннами, ведь прежней плотности базовых станций уже не хватает для внедрения новых технологий сотовой связи.
Между тем, замечает эксперт, несмотря на эту логику, устанавливать вышки как попало в городах всё же не выйдет — для возведения каждой станции приходится соблюдать уйму требований.
— В произвольном месте поставить антенны невозможно — для каждого объекта проводятся расчеты и оформляется санитарное заключение, доказывающее, что излучение от антенн не превышает установленное санитарными правилами значение в тех местах, где могут находиться люди — то есть в объёмах домов и на высоте до 2 метров от земли. Тут надо сказать, что принятые в России санитарные норм по излучению — одни из самых строгих в мире, и были, по сути, разработаны ещё в советское время. Поэтому ряд ученых после серии экспериментов утверждает, что эти нормы можно даже смягчить в будущем. Но пока это только обсуждение.
Интересен и тот факт, что в домашнее оборудование в плане излучения бывает куда «веселее», чем доходящие сигналы вышек.
— Сейчас почти в каждой квартире есть Wi-Fi роутер, и с помощью специальных приложений на смартфоне можно убедиться, что уровень Wi-Fi сигнала в квартирах зачастую существенно выше, чем сигнала сотовой связи. Тем не менее, качественное легальное оборудование тоже, очевидно, сертифицировано с точки зрения безопасности излучения для человека.