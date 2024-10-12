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Posted 12 октября, 04:53

Published 12 октября, 04:53

Modified 13 октября, 07:35

Updated 13 октября, 07:35

Страшный пожар охватил сады в Башкирии

Страшный пожар охватил сады в Башкирии

12 октября 2024, 04:53
Фото: МЧС по Республике Башкортостан
Крупное ЧП произошло вечером пятницы, 11 октября, в Чишминском районе Республики Башкортостан — о его ликвидации отчитались в пресс-службе регионального МЧС.

По данным спасателей, пожар охватил несколько участков в СНТ «Спорт-Отдых» — усугубил ситуацию сильный ветер, благодаря которому огонь распространялся крайне быстро. Местные жители, заметившие огненное зарево, обратились в «службу 112». Несмотря на сложные условия, спасателям удалось оперативно ликвидировать пламя.

Обошлось, по данным МЧС, без человеческих жертв. Огонь повредил четыре садовых дома, а также две бани. Что привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить следователи.

Пенсионер заживо сгорел в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о пожаре с трагическим исходом, случившемся в Баймаке — пламя уничтожило бревенчатый дом, в котором погиб 88-летний пенсионер.

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