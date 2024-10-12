Страшный пожар охватил сады в Башкирии

Posted 12 октября, 04:53
Published 12 октября, 04:53
Modified 13 октября, 07:35
Updated 13 октября, 07:35
По данным спасателей, пожар охватил несколько участков в СНТ «Спорт-Отдых» — усугубил ситуацию сильный ветер, благодаря которому огонь распространялся крайне быстро. Местные жители, заметившие огненное зарево, обратились в «службу 112». Несмотря на сложные условия, спасателям удалось оперативно ликвидировать пламя.
Обошлось, по данным МЧС, без человеческих жертв. Огонь повредил четыре садовых дома, а также две бани. Что привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить следователи.
Ранее Mkset сообщал о пожаре с трагическим исходом, случившемся в Баймаке — пламя уничтожило бревенчатый дом, в котором погиб 88-летний пенсионер.