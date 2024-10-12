Сельхозтехника горит в Башкирии

Posted 12 октября, 05:07
Published 12 октября, 05:07
Modified 13 октября, 07:35
Updated 13 октября, 07:35
Инцидент случился поздним вечером пятницы, 11 октября, в Кармаскалинском районе Республики — на территории деревни Аксаково. Огонь охватил комбайн модели Т-500 — как выяснили спасатели, пламя вызвал перегрев тормозного диска. Машинист, завидев пламя, покинул кабину и вызвал «службу 112». Сотрудники МЧС и добровольцы, прибыв на место, быстро ликвидировали горение.
Как сообщал Mkset, осенью 2024 года был зафиксирован не один подобный случай. Так, зерноуборочный комбайн ранее сгорел в Куюргазинском районе. Два аналогичных инцидента случились также в Бижбулякском районе и под Кумертау.