mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 05:07

Published 12 октября, 05:07

Modified 13 октября, 07:35

Updated 13 октября, 07:35

Сельхозтехника горит в Башкирии

Сельхозтехника горит в Башкирии

12 октября 2024, 05:07
Фото: МЧС по РБ
Сезон сбора урожая в Башкортостане отметился очередным пожаром, уничтожившим единицу сельскохозяйственной техники — сообщили в МЧС по региону.

Инцидент случился поздним вечером пятницы, 11 октября, в Кармаскалинском районе Республики — на территории деревни Аксаково. Огонь охватил комбайн модели Т-500 — как выяснили спасатели, пламя вызвал перегрев тормозного диска. Машинист, завидев пламя, покинул кабину и вызвал «службу 112». Сотрудники МЧС и добровольцы, прибыв на место, быстро ликвидировали горение.

Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
Узнать подробнее

Как сообщал Mkset, осенью 2024 года был зафиксирован не один подобный случай. Так, зерноуборочный комбайн ранее сгорел в Куюргазинском районе. Два аналогичных инцидента случились также в Бижбулякском районе и под Кумертау.

Читайте также:
В Башкирии горят комбайныСтрашный пожар охватил сады в БашкирииПервые жертвы первого снега появились в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Добровольцы#Белебей#Куюргазинский район#Мелеуз#Кармаскалинский район#Комбайн#Бижбулякский район#Инциденты#Горение#Сельхозтехника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика