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Posted 12 октября, 13:37

Published 12 октября, 13:37

Modified 13 октября, 07:28

Updated 13 октября, 07:28

Пьяная автоледи убила рабочего в Башкирии

Пьяная автоледи убила рабочего в Башкирии

12 октября 2024, 13:37
Фото: ГАИ по РБ
ДТП с трагическим исходом расследуют в Иглинском районе Башкортостана — сообщает региональная Госавтоинспекция в субботу, 12 октября.

Инцидент случился ранним утром на трассе М-5. На автодороге Kia Spectra насмерть сбила дорожного рабочего. От удара мужчина пробил своим телом лобовое стекло и влетел прямо в салон иномарки. Как выяснилось, виновницей ДТП оказалась 35-летняя женщина, прописанная в Челябинской области — она сидел за рулём «Спектры» в пьяном состоянии. Погибшему же на момент смерти было 49 лет.

Виновница аварии в данный момент задержана, в ближайшее время суд выберет ей меру пресечения.

Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе при ДТП с двумя отечественными авто пострадали маленькие дети и мужчина-водитель.

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