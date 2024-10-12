Пьяная автоледи убила рабочего в Башкирии

Инцидент случился ранним утром на трассе М-5. На автодороге Kia Spectra насмерть сбила дорожного рабочего. От удара мужчина пробил своим телом лобовое стекло и влетел прямо в салон иномарки. Как выяснилось, виновницей ДТП оказалась 35-летняя женщина, прописанная в Челябинской области — она сидел за рулём «Спектры» в пьяном состоянии. Погибшему же на момент смерти было 49 лет.