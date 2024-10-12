mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 07:07

Published 12 октября, 07:07

Modified 13 октября, 07:34

Updated 13 октября, 07:34

Жалобы на отопление в Уфе дошли до прокуратуры

Прокуратура ищет тепло в Уфе

12 октября 2024, 07:07
Фото: 1MI

Жалобы на отопление в Уфе дошли до прокуратуры

Правоохранительные органы займутся обращениями жителей башкирской столицы о нарушениях с отоплением — сообщили в субботу, 12 октября, в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

В надзорном ведомстве отметили, что объектом внимания сотрудников стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ. Прокуратура выяснит, какие нарушения были допущены при подготовке отопительной системы к осенне-зимнему периоду 2024/25.

Ведомство также отчиталось, что после вмешательства прокуратуры только за два дня подачу тепла восстановили в 60 многоквартирных домах.

Отметим, в начале отопительного сезона только за несколько суток в Башкирии выявили более 660 нарушений.

Если дома дубачина — есть на это три причины
Узнать подробнее

Ранее Mkset передавал слова представителей уфимской администрации о том, почему в некоторых домах башкирской столицы до сих пор нет отопления.

Читайте также:
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалидаНелегал дорого обошелся бизнесмену из БашкирииНеустойчивая погода не оставляет Башкирию
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Проверка#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Нарушения#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика