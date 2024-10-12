Прокуратура ищет тепло в Уфе

Posted 12 октября, 07:07
Published 12 октября, 07:07
Modified 13 октября, 07:34
Updated 13 октября, 07:34
В надзорном ведомстве отметили, что объектом внимания сотрудников стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ. Прокуратура выяснит, какие нарушения были допущены при подготовке отопительной системы к осенне-зимнему периоду 2024/25.
Ведомство также отчиталось, что после вмешательства прокуратуры только за два дня подачу тепла восстановили в 60 многоквартирных домах.
Отметим, в начале отопительного сезона только за несколько суток в Башкирии выявили более 660 нарушений.
Ранее Mkset передавал слова представителей уфимской администрации о том, почему в некоторых домах башкирской столицы до сих пор нет отопления.