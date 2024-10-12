Прокуратура ищет тепло в Уфе

В надзорном ведомстве отметили, что объектом внимания сотрудников стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ. Прокуратура выяснит, какие нарушения были допущены при подготовке отопительной системы к осенне-зимнему периоду 2024/25.