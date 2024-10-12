Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки

Posted 12 октября 2024, 13:51
Published 12 октября 2024, 13:51
Modified 13 октября 2024, 07:28
Updated 13 октября 2024, 07:28
Трагедия произошла на трассе Уфа — Оренбург. На автодорогу выезжала отечественная «Калина», не уступив приближавшемуся справа «ЗАЗ Chance». Легковушки в результате столкнулись.
Удар оказался настолько сильным, что 40-летний пассажир «Лады» вылетел из салона через лобовое стекло прямо на дорогу, где в этот момент ехала «Тойота Королла». Среагировать водитель японской марки не успел — выпавший из «Калины» мужчина скончался под колёсами автомобиля.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пьяная автоледи совершила смертельный наезд на дорожного рабочего.