Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки

Удар оказался настолько сильным, что 40-летний пассажир «Лады» вылетел из салона через лобовое стекло прямо на дорогу, где в этот момент ехала «Тойота Королла». Среагировать водитель японской марки не успел — выпавший из «Калины» мужчина скончался под колёсами автомобиля.