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Posted 11 октября, 15:01

Published 11 октября, 15:01

Modified 11 октября, 15:04

Updated 11 октября, 15:04

Зима крадётся к Уфе

Зима крадётся к Уфе

11 октября 2024, 15:01
Фото: 1MI
Синоптики башкортостанского управления Росгидрометцентра поделились прогнозом погоды на начало третьей рабочей недели октября.

В субботу, 12 октября, на большей части Башкирии не ожидают никаких осадков, однако в восточных районах могут пройти снегопады — на дорогах может образоваться гололёд. Ветер в целом умеренный, однако местами может быть порывистым. Ночью в Башкирии похолодает до -3°C… -8°C, в дневное время суток воздух разогреется до +1°C… +6°C, однако на юго-востоке Республики по-прежнему будет ниже нуля — до -4°C.

В воскресенье и понедельник, 13–14 октября, синоптики также не ждут осадков. Ветер умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -3°C… -8°C, в восточных муниципалитетах — до -13°C. Днём специалисты обещают не выше +4°C… +9°C.

Когда в Башкирии потеплеет — названа дата
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Между тем синоптики, несмотря на резкое похолодание, пока не теряют надежду на тепло и солнце — ранее Mkset рассказывал, когда температурные показатели в Башкирии снова начнут расти.

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