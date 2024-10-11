Зима крадётся к Уфе

Posted 11 октября, 15:01
Published 11 октября, 15:01
Modified 11 октября, 15:04
Updated 11 октября, 15:04
В субботу, 12 октября, на большей части Башкирии не ожидают никаких осадков, однако в восточных районах могут пройти снегопады — на дорогах может образоваться гололёд. Ветер в целом умеренный, однако местами может быть порывистым. Ночью в Башкирии похолодает до -3°C… -8°C, в дневное время суток воздух разогреется до +1°C… +6°C, однако на юго-востоке Республики по-прежнему будет ниже нуля — до -4°C.
В воскресенье и понедельник, 13–14 октября, синоптики также не ждут осадков. Ветер умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -3°C… -8°C, в восточных муниципалитетах — до -13°C. Днём специалисты обещают не выше +4°C… +9°C.
Между тем синоптики, несмотря на резкое похолодание, пока не теряют надежду на тепло и солнце — ранее Mkset рассказывал, когда температурные показатели в Башкирии снова начнут расти.