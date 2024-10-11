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Posted 11 октября, 12:12

Published 11 октября, 12:12

Modified 11 октября, 12:14

Updated 11 октября, 12:14

Нацпроект нарушают в Башкирии

За разруху в медицине ответили врачи

11 октября 2024, 12:12
Фото: mkset.ru

Нацпроект нарушают в Башкирии

Прокуратура Альшеевского района провела инспекцию соблюдения законодательства в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает в пятницу, 11 октября, пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в пяти фельдшерско-акушерских пунктах недостаточно необходимого оборудования, включая дыхательные машины, носилки, секундомеры, дефибрилляторы, термометры, анализаторы уровня сахара, а также медикаменты и медицинские изделия. В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила главному врачу районной больницы требование о их устранении.

Помимо этого, по инициативе прокуратуры фельдшеры были привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ за осуществление деятельности без получения прибыли с нарушением условий, доступных в специальном разрешении (лицензии), что выразилось в наложении штрафов.

После прокурорской проверки часть необходимого оборудования была приобретена, а процесс устранения оставшихся нарушений остается под контролем надзорного ведомства.

Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
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Ранее прокуратура через суд оштрафовала главу Минздрава Башкирии за отставание в реализации нацпроекта. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения внимание со стороны надзорного ведомства назвали бюрократической проволочкой.

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