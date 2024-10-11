За разруху в медицине ответили врачи

Помимо этого, по инициативе прокуратуры фельдшеры были привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ за осуществление деятельности без получения прибыли с нарушением условий, доступных в специальном разрешении (лицензии), что выразилось в наложении штрафов.