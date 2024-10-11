В Уфе разыскивают темную «Гранту»

Posted 11 октября, 09:27
Published 11 октября, 09:27
Modified 11 октября, 09:36
Updated 11 октября, 09:36
Дорожно-транспортное происшествие в городе зафиксировали днём четверга, 10 октября. Случилась авария на перекрёстке Айской и Чернышевского. Как видно на кадрах с места ДТП, юноша перед пересечением «зебры» не спешился с велосипеды и столкнулся с тёмной «Грантой».
Как сообщили в ГАИ, пострадавший — 14-летний школьник. Парню после аварии потребовалась помощь в травмпункте, удар пришелся юноше прямо по ноге. Госпитализация велосипедисту, тем не менее, не потребовалась.
В правоохранительных органах также сообщили, что водитель с места ДТП скрылся и ждать оперативные службы не стал. Его в данный момент ищут.
Ранее Mkset сообщал о массовой аварии на проспекте Октября в Уфе. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП.