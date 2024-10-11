В Уфе разыскивают темную «Гранту»

Дорожно-транспортное происшествие в городе зафиксировали днём четверга, 10 октября. Случилась авария на перекрёстке Айской и Чернышевского. Как видно на кадрах с места ДТП, юноша перед пересечением «зебры» не спешился с велосипеды и столкнулся с тёмной «Грантой».