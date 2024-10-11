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Posted 11 октября, 09:27

Published 11 октября, 09:27

Modified 11 октября, 09:36

Updated 11 октября, 09:36

Школьника сбили в Уфе

В Уфе разыскивают темную «Гранту»

11 октября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney

Школьника сбили в Уфе

В столице Башкирии подросток-велосипедист попал под колёса отечественного авто — сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Дорожно-транспортное происшествие в городе зафиксировали днём четверга, 10 октября. Случилась авария на перекрёстке Айской и Чернышевского. Как видно на кадрах с места ДТП, юноша перед пересечением «зебры» не спешился с велосипеды и столкнулся с тёмной «Грантой».

Как сообщили в ГАИ, пострадавший — 14-летний школьник. Парню после аварии потребовалась помощь в травмпункте, удар пришелся юноше прямо по ноге. Госпитализация велосипедисту, тем не менее, не потребовалась.

В правоохранительных органах также сообщили, что водитель с места ДТП скрылся и ждать оперативные службы не стал. Его в данный момент ищут.

Видео: Изображение Midjourney.
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Ранее Mkset сообщал о массовой аварии на проспекте Октября в Уфе. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП.

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