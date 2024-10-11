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Posted 11 октября, 15:07

Published 11 октября, 15:07

Modified 11 октября, 15:09

Updated 11 октября, 15:09

В Башкирии прогремят взрывы

В Башкирии прогремят взрывы

11 октября 2024, 15:07
Фото: 1MI
МЧС по Республике Башкортостан обратилось к жителям региона с тревожной новостью.

Как проинформировали спасатели, с 14 по 17 октября оперативными службами будет задействован полигон вблизи села Урман в Иглинском районе Башкортостана. В указанный период сотрудники ведомств собираются заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов.

Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать, если ими будут услышаны взрывы.

Пивная бомба разбудила Салават
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамака пьяная компания взрывом разбудила целый двор — двое друзей среди ночи пинали кегу с пивом, которую от давления в конце концов разорвала с громким хлопком.

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