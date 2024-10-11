В Башкирии прогремят взрывы

Posted 11 октября, 15:07
Published 11 октября, 15:07
Modified 11 октября, 15:09
Updated 11 октября, 15:09
Как проинформировали спасатели, с 14 по 17 октября оперативными службами будет задействован полигон вблизи села Урман в Иглинском районе Башкортостана. В указанный период сотрудники ведомств собираются заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов.
Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать, если ими будут услышаны взрывы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамака пьяная компания взрывом разбудила целый двор — двое друзей среди ночи пинали кегу с пивом, которую от давления в конце концов разорвала с громким хлопком.