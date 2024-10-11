Уфимскому фонтану написали стихи

Posted 11 октября, 05:14
Published 11 октября, 05:14
Modified 11 октября, 07:18
Updated 11 октября, 07:18
Чиновник выложил на своей странице стихотворение за авторством Эльвиры Якуповой. Как отметил Плотников, в строках уфимка запечатлела «гармонию <…> обновлённого пространства».
Ранее Mkset рассказывал об обновлении площади перед фонтаном «Мальчиком с кураем». В частности, её оснастили новой иллюминацией. Само гидротехническое сооружение, впрочем, уже отключили в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Однако на один день фонтан всё же запустят — в дату празднования Дня Республики, 11 октября.