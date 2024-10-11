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Posted 11 октября, 05:14

Published 11 октября, 05:14

Modified 11 октября, 07:18

Updated 11 октября, 07:18

«Мальчика с кураем» увековечили в Уфе

Уфимскому фонтану написали стихи

11 октября 2024, 05:14
Фото: Сергей Плотников / Telegram

«Мальчика с кураем» увековечили в Уфе

Муниципальные власти Октябрьского района башкирской столицы поделились произведением, посвящённым «Мальчику с кураем» — строки опубликовал на своих ресурсах глава местной администрации Сергей Плотников.

Чиновник выложил на своей странице стихотворение за авторством Эльвиры Якуповой. Как отметил Плотников, в строках уфимка запечатлела «гармонию <…> обновлённого пространства».

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Ранее Mkset рассказывал об обновлении площади перед фонтаном «Мальчиком с кураем». В частности, её оснастили новой иллюминацией. Само гидротехническое сооружение, впрочем, уже отключили в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Однако на один день фонтан всё же запустят — в дату празднования Дня Республики, 11 октября.

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