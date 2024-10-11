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Posted 11 октября, 09:49

Published 11 октября, 09:49

Modified 11 октября, 12:55

Updated 11 октября, 12:55

Уфимского адвоката подозревают в пьянстве за рулём

Уфимского адвоката подозревают в пьянстве за рулём

11 октября 2024, 09:49
Фото: mkset.ru
Житель столицы Башкирии пытался отговорить «гаишника» выписывать на него протокол за пьяную езду — стало известно Mkset от собственного источника в правоохранительных органах.

Как видно на записи, задержанный настойчиво просит стража порядка оштрафовать его по другой статье, не предполагающей лишение прав. Правоохранитель, впрочем, на такую услугу не согласился — сотрудник ДПС сослался на то, что в машине ведётся запись. Не убедили его и аргументы правонарушителя о возможности стереть кадры.

— Выпиши мне, пожалуйста, что-нибудь другое, я всё оплачу <…> Я там видел всё, [запись] там стирается, — обратился провинившийся водитель к стражу порядка.

Внешне мужчина сильно похож на известного адвоката Романа Петрова. Отметим, что в картотеке Советского райсуда Уфы имеется решение в отношении Петрова Р. В. за апрель 2024 года — в документе говорится, что правонарушитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По данным источника Mkset, именно к этому разбирательству и относятся кадры.

Видео: mkset.ru.

Стоит заметить, что Петров уже не в первый раз становится фигурантом громких историй с транспортными происшествиями. Так, в 2021 году злоумышленники сожгли дорогостоящую «Ауди» юриста — историю тогда широко тиражировали местные СМИ.

Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о коррупционном скандале в Нефтекамском специализированном филиале БРКА — под следствие попал 36-летний адвокат, уличённый в коррупции.

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