Уфимского адвоката подозревают в пьянстве за рулём

Как видно на записи, задержанный настойчиво просит стража порядка оштрафовать его по другой статье, не предполагающей лишение прав. Правоохранитель, впрочем, на такую услугу не согласился — сотрудник ДПС сослался на то, что в машине ведётся запись. Не убедили его и аргументы правонарушителя о возможности стереть кадры.