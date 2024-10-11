Уфимского адвоката подозревают в пьянстве за рулём

Posted 11 октября, 09:49
Published 11 октября, 09:49
Modified 11 октября, 12:55
Updated 11 октября, 12:55
Как видно на записи, задержанный настойчиво просит стража порядка оштрафовать его по другой статье, не предполагающей лишение прав. Правоохранитель, впрочем, на такую услугу не согласился — сотрудник ДПС сослался на то, что в машине ведётся запись. Не убедили его и аргументы правонарушителя о возможности стереть кадры.
— Выпиши мне, пожалуйста, что-нибудь другое, я всё оплачу <…> Я там видел всё, [запись] там стирается, — обратился провинившийся водитель к стражу порядка.
Внешне мужчина сильно похож на известного адвоката Романа Петрова. Отметим, что в картотеке Советского райсуда Уфы имеется решение в отношении Петрова Р. В. за апрель 2024 года — в документе говорится, что правонарушитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По данным источника Mkset, именно к этому разбирательству и относятся кадры.
Стоит заметить, что Петров уже не в первый раз становится фигурантом громких историй с транспортными происшествиями. Так, в 2021 году злоумышленники сожгли дорогостоящую «Ауди» юриста — историю тогда широко тиражировали местные СМИ.
Ранее Mkset сообщал о коррупционном скандале в Нефтекамском специализированном филиале БРКА — под следствие попал 36-летний адвокат, уличённый в коррупции.