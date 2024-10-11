Скандал с Кадыровым — все самое важное

Лидер Чечни Рамзан Кадыров также произнес, что объявляет кровную месть в отношении трех политиков, однако готов остановить ее, если те смогут доказать свою невиновность и опровергнуть выдвинутые против них обвинения. По словам Кадырова, все трое — Керимов, Барахоев и Курбанов — обращались к некоторым лицам с вопросом о стоимости «заказа» его физического устранения.