mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 12:25

Published 11 октября, 12:25

Modified 11 октября, 12:27

Updated 11 октября, 12:27

Скандал с Кадыровым — все самое важное

Скандал с Кадыровым — все самое важное

11 октября 2024, 12:25
Фото: t.me/RKadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил своими «кровниками» депутатов Госдумы Бекхана Барахоева, Ризвана Курбанова, а также сенатора и мультимиллиардера Сулеймана Керимова.

Заявление Рамзана Кадырова было сделано в четверг, 10 октября, во время встречи с представителями силовых структур Чечни. Он отметил, что его жизнь уже была целью покушения из-за спора, связанного с разделяемой сейчас через суд известной российской компанией Wildberries.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров также произнес, что объявляет кровную месть в отношении трех политиков, однако готов остановить ее, если те смогут доказать свою невиновность и опровергнуть выдвинутые против них обвинения. По словам Кадырова, все трое — Керимов, Барахоев и Курбанов — обращались к некоторым лицам с вопросом о стоимости «заказа» его физического устранения.

Такое положение вещей политик считает неприемлемым и вынуждает его прибегнуть к тейповым обычаям. Традиция кровной мести имеет давние исторические истоки и считается одной из наиболее известных способов разрешения споров в традиционных чеченских сообществ.

В подробностях кровной мести Кадырова разбирались журналисты «Новых Известий».

Читайте также:
За разруху в медицине ответили врачиКогда в Башкирии потеплеет — названа дата«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы
#Юлия Литвиненко#Общество#Чечня#Новости Башкирии#Новости Уфы#Госдума#Покушение#Обвинения#Wildberries#Рамзан Кадыров#Журналистика#Бекхан Барахоев#Ризван Курбанов#Сулейман Керимов#Кровная месть#Новые Известия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика