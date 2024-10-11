Скандал с Кадыровым — все самое важное

Posted 11 октября, 12:25
Published 11 октября, 12:25
Modified 11 октября, 12:27
Updated 11 октября, 12:27
Заявление Рамзана Кадырова было сделано в четверг, 10 октября, во время встречи с представителями силовых структур Чечни. Он отметил, что его жизнь уже была целью покушения из-за спора, связанного с разделяемой сейчас через суд известной российской компанией Wildberries.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров также произнес, что объявляет кровную месть в отношении трех политиков, однако готов остановить ее, если те смогут доказать свою невиновность и опровергнуть выдвинутые против них обвинения. По словам Кадырова, все трое — Керимов, Барахоев и Курбанов — обращались к некоторым лицам с вопросом о стоимости «заказа» его физического устранения.
Такое положение вещей политик считает неприемлемым и вынуждает его прибегнуть к тейповым обычаям. Традиция кровной мести имеет давние исторические истоки и считается одной из наиболее известных способов разрешения споров в традиционных чеченских сообществ.
В подробностях кровной мести Кадырова разбирались журналисты «Новых Известий».