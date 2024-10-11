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Posted 11 октября, 09:57

Published 11 октября, 09:57

Modified 11 октября, 09:59

Updated 11 октября, 09:59

Школьник разбился в ДТП с каршерингом

Школьник разбился в ДТП с каршерингом

11 октября 2024, 09:57
Фото: ГАИ РБ
В Госавтоинспекции Башкортостана сообщили подробности массового ДТП на проспекте Октября.

Как сообщал Mkset, инцидент случился вечером четверга, 10 октября, в районе «Горсовета». Очевидцы публиковали кадры с места аварии и заявляли, что повреждения получили как минимум пять автомобилей.

В публикации ГАИ говорится лишь о двух участниках ДТП — «Омода» и «Фольксваген Поло». Правоохранители сообщили, что пьяный водитель авто немецкой марки выехал на встречку и спровоцировал ДТП. В результате аварии в больницу попал 16-летний подросток, ехавший на пассажирском месте в «Омоде».

Заметим, что наклейки на кузове одного из автомобилей повторяют цветовую схему машин каршеринг-сервиса «Делимобиль».

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