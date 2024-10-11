Школьник разбился в ДТП с каршерингом

В публикации ГАИ говорится лишь о двух участниках ДТП — «Омода» и «Фольксваген Поло». Правоохранители сообщили, что пьяный водитель авто немецкой марки выехал на встречку и спровоцировал ДТП. В результате аварии в больницу попал 16-летний подросток, ехавший на пассажирском месте в «Омоде».