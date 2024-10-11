«Шкода» уничтожила «Лексус» в Уфе

Инцидент случился в микрорайоне Сипайлово — на улице Жукова в четверг, 11 октября, ближе к полуночи. По данным ГАИ, водитель Skoda Octavia неудачно вписался в поворот и столкнулся с «Лексусом». В результате ДТП в больницу попал водитель авто чешской марки и его 21-летний пассажир, ещё один ехавший в машине пассажир после получения помощи врачей был отправлен домой.