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Posted 11 октября, 09:43

Published 11 октября, 09:43

Modified 11 октября, 09:45

Updated 11 октября, 09:45

«Шкода» уничтожила «Лексус» в Уфе

«Шкода» уничтожила «Лексус» в Уфе

11 октября 2024, 09:43
Фото: ГАИ Уфы
Трое человек попали в больницу в результате ДТП в столице Башкирии — сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент случился в микрорайоне Сипайлово — на улице Жукова в четверг, 11 октября, ближе к полуночи. По данным ГАИ, водитель Skoda Octavia неудачно вписался в поворот и столкнулся с «Лексусом». В результате ДТП в больницу попал водитель авто чешской марки и его 21-летний пассажир, ещё один ехавший в машине пассажир после получения помощи врачей был отправлен домой.

По факту ДТП сейчас ведётся разбирательство.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии неизвестный сбил школьника-велосипедиста и скрылся с места ДТП.

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