«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы

Posted 11 октября, 10:32
Published 11 октября, 10:32
Modified 11 октября, 10:34
Updated 11 октября, 10:34
ДТП с трагическим исходом произошло около 12:00 в пятницу, 11 октября, на 1 413 км федеральной трассы М-5 в Боаговарском районе Башкирии. Пока у автоинспекторов больше вопросов, чем ответов о причинах смертельной аварии.
К моменту публикации известно следующее. За рулем разбившегося «Ларгуса» был 24-летний водитель. По какой-то причине мужчина наехал на поребрик трассы. Его машина, он сам и его семеро пассажиров, перевернулись. Одной из пассажиров была 22-летняя девушка. Она не была пристегнута ремнем безопасности и погибла на месте ДТП. Врачам, прибывшим на экстренный вызов, оставались лишь констатировать ее смерть.
— Остальные пассажиры и водитель остались живы благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности, — отмечают в ГАИ Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ищут водителя темного седана: он сбил велосипедиста на «зебре» и уехал с места аварии. Велосипедистом оказался школьник. Пешеходный переход он пересекал на своем двухколесном транспорте.