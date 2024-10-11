«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы

ДТП с трагическим исходом произошло около 12:00 в пятницу, 11 октября, на 1 413 км федеральной трассы М-5 в Боаговарском районе Башкирии. Пока у автоинспекторов больше вопросов, чем ответов о причинах смертельной аварии.



К моменту публикации известно следующее. За рулем разбившегося «Ларгуса» был 24-летний водитель. По какой-то причине мужчина наехал на поребрик трассы. Его машина, он сам и его семеро пассажиров, перевернулись. Одной из пассажиров была 22-летняя девушка. Она не была пристегнута ремнем безопасности и погибла на месте ДТП. Врачам, прибывшим на экстренный вызов, оставались лишь констатировать ее смерть.