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Posted 11 октября, 10:32

Published 11 октября, 10:32

Modified 11 октября, 10:34

Updated 11 октября, 10:34

Смертельное ДТП произошло в Башкирии

«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы

11 октября 2024, 10:32
Фото: mkset.ru

Смертельное ДТП произошло в Башкирии

На 1413 километре трассы М-5 «Урал» водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание полной пассажиров машины, сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан в пятницу, 11 октября.

ДТП с трагическим исходом произошло около 12:00 в пятницу, 11 октября, на 1 413 км федеральной трассы М-5 в Боаговарском районе Башкирии. Пока у автоинспекторов больше вопросов, чем ответов о причинах смертельной аварии.

К моменту публикации известно следующее. За рулем разбившегося «Ларгуса» был 24-летний водитель. По какой-то причине мужчина наехал на поребрик трассы. Его машина, он сам и его семеро пассажиров, перевернулись. Одной из пассажиров была 22-летняя девушка. Она не была пристегнута ремнем безопасности и погибла на месте ДТП. Врачам, прибывшим на экстренный вызов, оставались лишь констатировать ее смерть.

— Остальные пассажиры и водитель остались живы благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности, — отмечают в ГАИ Республики Башкортостан.

Фото: ГАИ РБ
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