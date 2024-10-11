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Posted 11 октября, 11:47

Published 11 октября, 11:47

Modified 11 октября, 11:57

Updated 11 октября, 11:57

Когда в Башкирии потеплеет — названа дата

Когда в Башкирии потеплеет — названа дата

11 октября 2024, 11:47
Фото: mkset.ru
Погода в Уфе и Башкортостане резко испортилась, но синоптики не теряют надежду на тепло и солнце.

Как известно, в четверг, 10 октября, в Башкирии и Уфе отмечалось значительное похолодание. Как и прогнозировали синоптики и предупреждали спасатели, к вечеру региона настигли осадки в виде дождя со снегом, а также сильный ветер. Подобные погодные условия продолжатся и в выходные дни: в субботу и воскресенье. Такие данные указаны в краткосрочном прогнозе.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8°С…+10°С градусов, а ночью понизится до +2°С, а на севере — до 0°С. В субботу в Башкирии, особенно на севере, предполагаются дожди со снегом и мокрый снег. При порывах ветер может достигать 15 метров в секунду. Дождевые осадки со снегом также ожидаются в воскресенье. Аналогичные метеоусловия ждут и столицу Башкирии — Уфу.

Однако в следующую неделю в Башкирию вернется тепло. Начиная с вторника, 15 октября, предсказываются солнечные дни с температурами около +16°С градусов. В середине недели снова станет пасмурно. Солнечные дни вернутся в Уфу и Башкирию в конце рабочей недели.

Ранее метеорологи уже сообщали, что октябрь 2024 года окажется теплее обычного. Впрочем, прогнозы на спокойное традиционное лето в этом сезоне не оправдались.

Первый снег выпал в Башкирии
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