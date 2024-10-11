Когда в Башкирии потеплеет — названа дата

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8°С…+10°С градусов, а ночью понизится до +2°С, а на севере — до 0°С. В субботу в Башкирии, особенно на севере, предполагаются дожди со снегом и мокрый снег. При порывах ветер может достигать 15 метров в секунду. Дождевые осадки со снегом также ожидаются в воскресенье. Аналогичные метеоусловия ждут и столицу Башкирии — Уфу.