Когда в Башкирии потеплеет — названа дата

Posted 11 октября, 11:47
Published 11 октября, 11:47
Modified 11 октября, 11:57
Updated 11 октября, 11:57
Как известно, в четверг, 10 октября, в Башкирии и Уфе отмечалось значительное похолодание. Как и прогнозировали синоптики и предупреждали спасатели, к вечеру региона настигли осадки в виде дождя со снегом, а также сильный ветер. Подобные погодные условия продолжатся и в выходные дни: в субботу и воскресенье. Такие данные указаны в краткосрочном прогнозе.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8°С…+10°С градусов, а ночью понизится до +2°С, а на севере — до 0°С. В субботу в Башкирии, особенно на севере, предполагаются дожди со снегом и мокрый снег. При порывах ветер может достигать 15 метров в секунду. Дождевые осадки со снегом также ожидаются в воскресенье. Аналогичные метеоусловия ждут и столицу Башкирии — Уфу.
Однако в следующую неделю в Башкирию вернется тепло. Начиная с вторника, 15 октября, предсказываются солнечные дни с температурами около +16°С градусов. В середине недели снова станет пасмурно. Солнечные дни вернутся в Уфу и Башкирию в конце рабочей недели.
Ранее метеорологи уже сообщали, что октябрь 2024 года окажется теплее обычного. Впрочем, прогнозы на спокойное традиционное лето в этом сезоне не оправдались.