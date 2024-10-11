Как постирать большой плед или одеяло без стиральной машины

Posted 11 октября, 10:00
Published 11 октября, 10:00
Modified 11 октября, 10:00
Updated 11 октября, 10:00
Перед тем как приступить к стирке пледов и одеял, важно учесть несколько ключевых аспектов. Во-первых, из-за их объема и тяжести после намокания, необходимо заранее подготовить достаточно пространства как для самой стирки, так и для последующей сушки. Это поможет избежать неудобств и обеспечит комфортные условия для выполнения этих бытовых задач.
Кроме того, Анна, домохозяйка и автор популярного канала «Советы для дома», рекомендует перед стиркой тщательно пропылесосить пледы. Это важный шаг, так как он позволяет удалить накопившуюся пыль и шерсть домашних животных. Удаление этих частиц заранее значительно облегчит процесс стирки, сделав его более эффективным и предотвратив возможное засорение стиральной машины.
Если ваш плед имеет размеры, позволяющие поместить его в стиральную машину, оптимальным способом укладки будет свернуть его в форму «улитки». Такой способ укладки обеспечивает равномерное распределение веса пледа внутри барабана, что способствует более эффективной и равномерной стирке. Кроме того, свернутый плед занимает меньше места, что уменьшает риск его повреждения во время цикла стирки.
Однако перед тем как начать стирку, важно тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации вашей стиральной машины, чтобы убедиться, что она способна выдержать вес и размеры вашего пледа.
— Выберете Деликатный режим с меньшей скоростью барабана и более низкой температурой воды. Это поможет сохранить текстуру и цвет пледа на долгие годы, советует домохозяйка.
Если в доме нет ванны, а есть только душевая кабина с низким поддоном, потребуется немного креативности.
— Сверните плед в улитку и поместите его в большой таз. Залейте теплой водой и добавьте жидкий гель для стирки. Сода тоже может оказаться полезной — она поможет удалить запахи и освежит ткань, — предлагает блогер.
После того, как плед полностью намокнет, он станет гораздо тяжелее, поэтому будьте готовы к физической нагрузке.
Замачивание: оставьте замачиваться на протяжении нескольких часов, идеально — на ночь. Это время позволит грязи и пятнам хорошо раствориться, упрощая последующую стирку.
Полоскание: после замачивания аккуратно выньте плед из таза и начните процесс полоскания. Перелейте воду из таза и снова наполните его чистой водой. Поместите плед в воду и тщательно массируйте его руками, чтобы удалить все остатки моющего средства. Повторяйте этот процесс несколько раз, пока вода после полоскания не станет прозрачной.
Для дополнительной глубины очистки и устранения запахов можно добавить в последнюю воду для полоскания уксус. Уксус поможет нейтрализовать остатки моющего средства и сделает ткань мягче и более приятной на ощупь.
Отжим и сушка: после полоскания дайте пледу немного отстояться, чтобы лишняя вода стекла. Затем аккуратно выжмите плед, стараясь не повредить его структуру. Чем меньше влаги останется в пледе перед сушкой, тем быстрее и лучше он высохнет.
Для сушки пледа рекомендуется использовать стремянку или специальную сушилку для белья. Развесьте плед так, чтобы он равномерно просушивался с обеих сторон. Избегайте прямых солнечных лучей, так как они могут выцветить ткань. Плед следует держать в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания.
— Не бойтесь экспериментировать и подбирать оптимальные методы для своей ситуации. Главное — не торопиться и следовать инструкции, — подчеркивает Анна.
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