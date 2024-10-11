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Posted 11 октября, 07:42

Published 11 октября, 07:42

Modified 11 октября, 07:42

Updated 11 октября, 07:42

Исследование: 75-летние курильщики могут продлить жизнь на 4 года, если бросят курить

Исследование: 75-летние курильщики могут продлить жизнь на 4 года, если бросят курить

11 октября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Даже в возрасте 75 лет отказ от курения может продлить жизнь. Такие выводы сделали ученые, изучившие показатели смертности среди курильщиков и тех, кто сумел преодолеть зависимость.

В то время как большинство антитабачных кампаний направлено на молодёжь, учёные обнаружили, что отказ от курения в возрасте 55, 65 и даже 75 лет приносит заметные улучшения в здоровье. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Медики сравнили продолжительность жизни среди тех, кто продолжает курить, и тех, кто бросил. Исследование охватило возрастную группу от 35 до 75 лет.

Так, если 35-летний человек продолжает курить, он может потерять до девяти лет жизни. Однако отказ от привычки позволяет вернуть до восьми лет. Прекращение курения в 65 лет с вероятностью 23% продлевает жизнь на год, а в 75 лет этот шанс составляет 14%. Примерно 10% людей, бросивших курить в 65 лет, прожили как минимум на восемь лет дольше, а 8% из тех, кто отказался в 75, продлили свою жизнь как минимум на четыре года.

Исследователи подчёркивают: никогда не поздно бросить курить, чтобы увеличить продолжительность жизни.

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