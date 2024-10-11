Исследование: 75-летние курильщики могут продлить жизнь на 4 года, если бросят курить

Так, если 35-летний человек продолжает курить, он может потерять до девяти лет жизни. Однако отказ от привычки позволяет вернуть до восьми лет. Прекращение курения в 65 лет с вероятностью 23% продлевает жизнь на год, а в 75 лет этот шанс составляет 14%. Примерно 10% людей, бросивших курить в 65 лет, прожили как минимум на восемь лет дольше, а 8% из тех, кто отказался в 75, продлили свою жизнь как минимум на четыре года.