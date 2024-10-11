Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд

Posted 11 октября, 10:05
Published 11 октября, 10:05
Modified 11 октября, 10:07
Updated 11 октября, 10:07
Напомним, менеджер компании с остальными фигурантами проходит по делу о хищении более ₽150 млн. Следствие утверждает, что подсудимые занимались отмывом средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка, а также обновлении улицы Пугачёва.
Известно, что рассмотрением уголовного дела будет заниматься Кировский райсуд башкирской столицы.
Как информировал Mkset, в июле 2024 года суд отклонил ходатайство прокуратуры об ужесточении Юланову меры пресечения.
Ранее стало известно, что в Уфе задержали начальницу одного из отделений судебных приставов. Как утверждает следствие, руководитель службы была посредником в коррупционной схеме.