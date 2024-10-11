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Posted 11 октября, 10:05

Published 11 октября, 10:05

Modified 11 октября, 10:07

Updated 11 октября, 10:07

Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд

Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд

11 октября 2024, 10:05
Фото: 1MI
В Башкирии утвердили обвинительное заключение против главы АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова и троих его сообщников — сообщают прокуратура региона и управление Следкома по Республике.

Напомним, менеджер компании с остальными фигурантами проходит по делу о хищении более ₽150 млн. Следствие утверждает, что подсудимые занимались отмывом средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка, а также обновлении улицы Пугачёва.

Известно, что рассмотрением уголовного дела будет заниматься Кировский райсуд башкирской столицы.

Как информировал Mkset, в июле 2024 года суд отклонил ходатайство прокуратуры об ужесточении Юланову меры пресечения.

Силовики взяли начальницу уфимских приставов
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Ранее стало известно, что в Уфе задержали начальницу одного из отделений судебных приставов. Как утверждает следствие, руководитель службы была посредником в коррупционной схеме.

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