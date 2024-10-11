Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд

Напомним, менеджер компании с остальными фигурантами проходит по делу о хищении более ₽150 млн. Следствие утверждает, что подсудимые занимались отмывом средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка, а также обновлении улицы Пугачёва.