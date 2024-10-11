Домино из пяти машин устроили в Уфе

Posted 11 октября, 07:22
Published 11 октября, 07:22
Modified 11 октября, 07:24
Updated 11 октября, 07:24
По кадрам, которые публикуют в городских сообществах Vk и Telegram-каналах, можно понять, что случился инцидент на проспекте Октября — в квартале от «Горсовета». Со слов свидетелей аварии, в результате ДТП столкнулись сразу пять автомобилей. Информации о пострадавших пока нет — официальные службы на момент публикации происшествие не комментировали.
Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившейся в Белорецке. В минувшую среду, 9 октября, водитель «УАЗа» на одной из улиц города насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.