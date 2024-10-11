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Posted 11 октября, 07:22

Published 11 октября, 07:22

Modified 11 октября, 07:24

Updated 11 октября, 07:24

Домино из пяти машин устроили в Уфе

Домино из пяти машин устроили в Уфе

11 октября 2024, 07:22
Фото: Telegram / @ufa_rb
Массовое ДТП случилось в столице Башкирии вечером четверга, 10 октября — сообщают очевидцы.

По кадрам, которые публикуют в городских сообществах Vk и Telegram-каналах, можно понять, что случился инцидент на проспекте Октября — в квартале от «Горсовета». Со слов свидетелей аварии, в результате ДТП столкнулись сразу пять автомобилей. Информации о пострадавших пока нет — официальные службы на момент публикации происшествие не комментировали.

Видео: Telegram / @ufa_rb.

Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившейся в Белорецке. В минувшую среду, 9 октября, водитель «УАЗа» на одной из улиц города насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.

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