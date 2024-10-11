Бархатцы: тайное оружие для вашего огорода на осень

Бархатцы не только улучшают почву, но и защищают другие растения от вредителей. Они выделяют вещества, которые отпугивают тлю, нематод и даже некоторых грызунов. Посадка рядом с овощами, такими как помидоры, перцы и капуста, может значительно улучшить их состояние и снизить количество сорняков.