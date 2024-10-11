Бархатцы: тайное оружие для вашего огорода на осень

Posted 11 октября, 09:30
Published 11 октября, 09:30
Modified 11 октября, 09:30
Updated 11 октября, 09:30
Бархатцы после цветения и увядания начинают разлагаться, оставляя на почве богатый органический материал. Этот материал обогащает почву азотом, фосфором и калием — основными макроэлементами, необходимыми для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Кроме того, в составе растительных остатков присутствуют и микроэлементы, такие как железо, магний и цинк.
Помимо плодородящего эффекта, цветы способны защищать огород от вредителей. Их сильный аромат и специфические химические вещества, выделяемые в атмосферу, отпугивают многих насекомых-вредителей, таких как тля, мухи и некоторые виды гусениц.
Алексей, опытный садовод и автор канала «Сад и огород», подчеркивает важность включения бархатцев в план посадок как многофункционального и полезного растения.
Бархатцы оказывают благотворное влияние на самые разные типы почв. На глинистых участках они делают землю более рыхлой и воздухопроницаемой, что способствует лучшему развитию корневой системы растений. В песчаной почве они помогают удерживать влагу и питательные вещества, создавая оптимальные условия для роста овощей.
— Использование бархатцев в качестве удобрения — это не только экологично, но и экономично, ведь их можно легко вырастить на своем участке, — напоминает блогер.
Еще одним важным преимуществом является мощная корневая система. Она работает как настоящая фабрика питательных веществ, которые постепенно высвобождаются в почву. Это позволяет поддерживать ее плодородие на протяжении долгого времени.
Бархатцы не только улучшают почву, но и защищают другие растения от вредителей. Они выделяют вещества, которые отпугивают тлю, нематод и даже некоторых грызунов. Посадка рядом с овощами, такими как помидоры, перцы и капуста, может значительно улучшить их состояние и снизить количество сорняков.
— Замечено, что вблизи бархатцев овощи растут лучше и дают более обильный урожай, — подмечает Алексей.
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