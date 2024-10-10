Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» оценили уже 2 млн человек

В настоящее время «Почта России» постепенно заменяет обычные компьютеры специализированными киосками, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем эти устройства будут дополнены камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи для отправки писем и посылок. Переоборудование зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.