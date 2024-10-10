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Posted 10 октября 2024, 16:26

Published 10 октября 2024, 16:26

Modified 10 октября 2024, 16:26

Updated 10 октября 2024, 16:26

Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» оценили уже 2 млн человек

10 октября 2024, 16:26
С апреля 2024 года два миллиона отправителей воспользовались зонами самообслуживания, установленными более чем в 1 000 отделений «Почты России».

Эти зоны начали действовать во втором квартале 2024 года, позволяя клиентам самостоятельно готовить отправления, такие как письма и посылки. Они размещены в более чем 1 000 самых загруженных отделений, охватывающих регионы от Калининграда до Дальнего Востока, пишет newizv.ru.

В настоящее время «Почта России» постепенно заменяет обычные компьютеры специализированными киосками, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем эти устройства будут дополнены камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи для отправки писем и посылок. Переоборудование зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.

Первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин отметил, что зоны самообслуживания продемонстрировали высокую эффективность в самых посещаемых отделениях. Новый формат получил популярность у клиентов и значительно снизил нагрузку на операторов.

«Оценив результаты за несколько месяцев, мы теперь планируем масштабировать зоны самообслуживания на отделения по всей стране», — подчеркнул он.

#Общество
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