Зоны самообслуживания в отделениях «Почты России» оценили уже 2 млн человек

Posted 10 октября 2024, 16:26
Published 10 октября 2024, 16:26
Modified 10 октября 2024, 16:26
Updated 10 октября 2024, 16:26
Эти зоны начали действовать во втором квартале 2024 года, позволяя клиентам самостоятельно готовить отправления, такие как письма и посылки. Они размещены в более чем 1 000 самых загруженных отделений, охватывающих регионы от Калининграда до Дальнего Востока, пишет newizv.ru.
В настоящее время «Почта России» постепенно заменяет обычные компьютеры специализированными киосками, которые оснащены весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. В будущем эти устройства будут дополнены камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи для отправки писем и посылок. Переоборудование зон самообслуживания планируется завершить в следующем году.
Первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин отметил, что зоны самообслуживания продемонстрировали высокую эффективность в самых посещаемых отделениях. Новый формат получил популярность у клиентов и значительно снизил нагрузку на операторов.
«Оценив результаты за несколько месяцев, мы теперь планируем масштабировать зоны самообслуживания на отделения по всей стране», — подчеркнул он.