mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 12:17

Published 10 октября, 12:17

Modified 10 октября, 12:32

Updated 10 октября, 12:32

Защиту мобильного банка усиливают от мошенников

Защиту мобильного банка усиливают от мошенников

10 октября 2024, 12:17
Фото: 1MI
Банк ВТБ внедряет технологию безопасности для пользователей онлайн-банкинга, которая умеет отвязывать все устройства с доступом к приложению и веб-версии онлайн-банка или заблокировать доступ с возможностью восстановления через банкомат или отделение.

После сброса сессий доступ злоумышленникам будет заблокирован.

По статистике 85% хищений средств приходятся именно на социальную инженерию. Если мошенники получают доступ к личному кабинету клиента в онлайн-банке, то они могут либо попытаться как можно быстрее вывести все средства, либо длительное время наблюдать за движением средств на счетах потенциальной жертвы, чтобы, например, дождаться поступления крупной суммы. Поэтому важно не только оперативно реагировать на подозрительные ситуации, но и предпринимать профилактические меры и периодически проверять, какие устройства подключены к онлайн-банку.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика